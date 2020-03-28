Аксенова будут проверять на коронавирус

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом Аксенов сообщил в социальных сетях.
«Все члены оперативного штаба, включая меня, будут раз в неделю сдавать тест на коронавирус», – написал он.
Глава РК пояснил, что все члены оперативного штаба работают в усиленном режиме, без выходных. Эта работа предполагает, в том числе, выезды на места с целью контроля за ситуацией и контакты с людьми.
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Аксенов добавил, что в здании Совета министров принимаются все необходимые меры дезинфекции и профилактики, у всех входящих замеряется температура.
Призываю всех крымчан неукоснительно соблюдать профилактические меры, которые рекомендуют врачи и органы власти», – заключил руководитель региона.
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Вчера: В ООН сделали заявление по Крыму. В шестую годовщину принятия резолюции Генассамблеи ООН о «подтверждении территориальной целостности Украины» Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выступила с заявлением по поводу ситуации в Крыму.
Вчера: В Феодосии запретили рекламировать развлекательные мероприятия. Соответствующие ограничительные меры применяются в рамках введения режима повышенной готовности, в связи с профилактикой распространения коронавируса.
Вчера: Аксенов пообещал гонять глав администраций «шатающихся по Совмину». Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что будет выгонять из здания Совета Министров глав администраций «праздно шатающихся по кабинетам».
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