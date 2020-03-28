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Аксенова будут проверять на коронавирус

Суббота
28 марта 2020
18:30

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


Глава Республики Крым Сергей Аксенов и другие члены оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в республике будут еженедельно сдавать тесты на COVID-19.

Об этом Аксенов сообщил в социальных сетях.

«Все члены оперативного штаба, включая меня, будут раз в неделю сдавать тест на коронавирус», – написал он.

Глава РК пояснил, что все члены оперативного штаба работают в усиленном режиме, без выходных. Эта работа предполагает, в том числе, выезды на места с целью контроля за ситуацией и контакты с людьми.

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Аксенов добавил, что в здании Совета министров принимаются все необходимые меры дезинфекции и профилактики, у всех входящих замеряется температура.

Призываю всех крымчан неукоснительно соблюдать профилактические меры, которые рекомендуют врачи и органы власти», – заключил руководитель региона.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/aksenova-budut-proveryat-na-koronavirus-129624/

 
 

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