Жители Севастополя просят власти закрыть город

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Оснований для закрытия Севастополя – нет.

Об этом заявил и.о. директора Департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

«Сейчас звучат призывы в социальных сетях: «Закройте город»! От кого закрывать? От севастопольцев, которые возвращаются домой?», - сказал он.

По его словам, коронавирус выявлен у пяти севастопольцев, которые не приняли меры по самоизоляции.

«Мы принимаем дополнительные меры. Сейчас важно проявить самосознательность и ответственность. На сегодняшний день оснований закрыть город - нет», - подчеркнул Алексей Краснокутский.

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Как ранее сообщалось, в Севастополе было выявлено пять человек, зараженных коронавиурсом. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. Все заболевшие вернулись из зарубежных поездок - Франции, Великобритании и стран Юго-Восточной Азии. У всех течение заболевания было бессимптомным.

Всего на сегодняшний день в инфекционной больнице Севастополя находится 32 пациента, под наблюдением - 2145 человек.

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Сегодня : Отель в Севастополе закрыли на карантин после выявления коронавируса у постоялицы. Севастопольскую гостиницу «Аквамарин», в которой проживала женщина с подтвержденным коронавирусом, закрыли на карантин.

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Сегодня : Коронавирус в Севастополе: в городе подтверждено пять случаев инфекции. В Севастополе подтверждены пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.