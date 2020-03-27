Жители Севастополя просят власти закрыть город

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Аксенов пообещал гонять глав администраций «шатающихся по Совмину» Минпросвещения России перенесло госэкзамены на июнь из-за коронавируса Максимальный штраф за нарушение карантина может составить миллион В Крыму пообещали запустить лабораторию по выявлению коронавируса Отель в Севастополе закрыли на карантин после выявления коронавируса у постоялицы
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020
© www.tour-ethno.com
Об этом заявил и.о. директора Департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
«Сейчас звучат призывы в социальных сетях: «Закройте город»! От кого закрывать? От севастопольцев, которые возвращаются домой?», - сказал он.
По его словам, коронавирус выявлен у пяти севастопольцев, которые не приняли меры по самоизоляции.
«Мы принимаем дополнительные меры. Сейчас важно проявить самосознательность и ответственность. На сегодняшний день оснований закрыть город - нет», - подчеркнул Алексей Краснокутский.
Читайте: В Крыму отменены все плановые операции и приемы в поликлиниках
Как ранее сообщалось, в Севастополе было выявлено пять человек, зараженных коронавиурсом. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. Все заболевшие вернулись из зарубежных поездок - Франции, Великобритании и стран Юго-Восточной Азии. У всех течение заболевания было бессимптомным.
Всего на сегодняшний день в инфекционной больнице Севастополя находится 32 пациента, под наблюдением - 2145 человек.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму пообещали запустить лабораторию по выявлению коронавируса. Крым со следующей недели запустит новую лабораторию по выявлению коронавируса.
Сегодня: Отель в Севастополе закрыли на карантин после выявления коронавируса у постоялицы. Севастопольскую гостиницу «Аквамарин», в которой проживала женщина с подтвержденным коронавирусом, закрыли на карантин.
Сегодня: В Крыму коронавирус подозревают у 2230 человек. Под медицинским наблюдением в Крыму 2230 человек, под динамическим — 2169 человек.
Сегодня: Коронавирус в Севастополе: в городе подтверждено пять случаев инфекции. В Севастополе подтверждены пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/27/zhiteli-sevastopolya-prosyat-vlasti-zakryt-gorod-129579/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:53 Аксенов пообещал гонять глав администраций «шатающихся по Совмину»
15:22 Минпросвещения России перенесло госэкзамены на июнь из-за коронавируса
14:49 Жители Севастополя просят власти закрыть город
14:39 Максимальный штраф за нарушение карантина может составить миллион
14:05 В Крыму пообещали запустить лабораторию по выявлению коронавируса
13:52 Отель в Севастополе закрыли на карантин после выявления коронавируса у постоялицы
13:25 В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем
12:59 США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму