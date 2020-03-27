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Врач рассказал когда ожидать всплеска COVID-19 в России

Пятница
27 марта 2020
20:11

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Врач рассказал когда ожидать всплеска COVID-19 в России

© apostrophe.ua

Главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко полагает, что всплеск заражения коронавирусом в России придется на начало апреля.

Об этом медик заявил в интервью Нюте Федермессер.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Москве составляет 703 человека, умерли от инфекции трое. Количество выявленных случаев по всей стране растет с каждым днем. По мнению Проценко, пик заражения инфекцией еще не наступил.

«Я думал, что пик заболеваемости будет в конце этой недели. Пока прирост есть, теперь, я думаю, что будет середина-конец следующей недели», - цитирует издание Проценко.

Он также отметил, что поддерживает меры, предпринимаемые властями столицы и государства для борьбы с распространением коронавируса. По его мнению, чем больше будет «заградительных и карантинных» мер, тем быстрее завершится пандемия.

Читайте: Нейросеть нашла возможное лекарство от коронавируса

За прошедшие сутки в Крыму было подтверждено семь новых случаев заражения COVID-19, в Севастополе выявлено пятеро заболевших. Установлено, что все пациенты с коронавирусом вернулись на полуостров из Европы и Центральной Азии. По состоянию на 27 марта, в России китайской инфекцией заразились 1036 человек, 45 - выздоровели.

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Сегодня: Жители Севастополя просят власти закрыть город. Оснований для закрытия Севастополя – нет.

 

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