Власти Севастополя объявили об ограничении работы заведений общепита

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020
«Рекомендация достаточно жесткая – ограничить работу (заведений) общественного питания и перевести их на дистанционный режим, то есть на выдачу блюд на вынос, на доставку без работы залов», – цитирует агентство и. о. губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Меры принимаются в качестве профилактики для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Ранее власти Севастополя ограничили работу ночных клубов и фитнес-центров. «Вообще театры мы закрыли, все закрыли, сейчас закроем места общественного питания, неделю город может посидеть на карантине, – цитирует Развожаева «Интерфакс». – Особо, честно говоря, гостям в традиционно гостеприимном Севастополе делать будет нечего. Будем надеяться, что все останутся у себя дома».
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При этом глава города поручил составить план мероприятий по контролю за соблюдением установленных ограничений и применять административные меры к нарушителям.
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