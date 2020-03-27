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Власти России решили закрыть Крым от туристов

Пятница
27 марта 2020
08:16

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Власти России решили закрыть Крым от туристов

© Pixabay

Правительство России поручилj временно приостановить работу мест размещения, расположенные в курортах федерального, регионального и местного значения из-за угрозы распространения коронавируса.

Соответствующее поручение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В тексте поручения сказано, что дома отдыха, санаторно-курортные организации, детские оздоровительные лагеря, а также гостиницы, расположенные в курортах федерального, регионального и местного значения, должны временно приостановить свою работу с 28 марта. Ограничение будет действовать до 1 июня 2020 года.

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Те люди, которые уже находятся в данных организациях, должны быть на самоизоляции до окончания путевки. Также на указанный период будет остановлена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах федерального, регионального и местного значения.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 25 марта 2020: Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал туроператоров не предпринимать никаких специальных мер по увеличению туристического потока в Крым в апреле в связи с угрозой распространения коронавируса.

Среда, 25 марта 2020: Турфорум в Ялте переносится из-за угрозы коронавируса. Из-за распространения коронавирусной инфекции переносится 10-й туристический форум «Открытый Крым», который в этом году планировали провести в апреле в Ялте.

Вторник, 24 марта 2020: В Крыму телеведущего Соловьева назвали «туристом-хамом». Российский телеведущий Владимир Соловьев, который раскритиковал условия отдыха в Крыму, представляет собой вариант туриста-хама, считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

Вторник, 24 марта 2020: В Крыму по-прежнему надеются на очень успешный курортный сезон. Несмотря на выявление первого зараженного коронавирусом в Крыму, отели санатории Крыма должны быть загружены на 90-100% в высокий курортный сезон.

 

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