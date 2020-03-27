Власти России решили закрыть Крым от туристов

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Правительство России поручилj временно приостановить работу мест размещения, расположенные в курортах федерального, регионального и местного значения из-за угрозы распространения коронавируса.

Соответствующее поручение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В тексте поручения сказано, что дома отдыха, санаторно-курортные организации, детские оздоровительные лагеря, а также гостиницы, расположенные в курортах федерального, регионального и местного значения, должны временно приостановить свою работу с 28 марта. Ограничение будет действовать до 1 июня 2020 года.

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Те люди, которые уже находятся в данных организациях, должны быть на самоизоляции до окончания путевки. Также на указанный период будет остановлена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах федерального, регионального и местного значения.

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