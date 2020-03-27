Власти России решили закрыть Крым от туристов

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2020
Март 2020
27 марта 2020
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Соответствующее поручение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
В тексте поручения сказано, что дома отдыха, санаторно-курортные организации, детские оздоровительные лагеря, а также гостиницы, расположенные в курортах федерального, регионального и местного значения, должны временно приостановить свою работу с 28 марта. Ограничение будет действовать до 1 июня 2020 года.
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Те люди, которые уже находятся в данных организациях, должны быть на самоизоляции до окончания путевки. Также на указанный период будет остановлена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах федерального, регионального и местного значения.
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Среда, 25 марта 2020: Турфорум в Ялте переносится из-за угрозы коронавируса. Из-за распространения коронавирусной инфекции переносится 10-й туристический форум «Открытый Крым», который в этом году планировали провести в апреле в Ялте.
Вторник, 24 марта 2020: В Крыму телеведущего Соловьева назвали «туристом-хамом». Российский телеведущий Владимир Соловьев, который раскритиковал условия отдыха в Крыму, представляет собой вариант туриста-хама, считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.
Вторник, 24 марта 2020: В Крыму по-прежнему надеются на очень успешный курортный сезон. Несмотря на выявление первого зараженного коронавирусом в Крыму, отели санатории Крыма должны быть загружены на 90-100% в высокий курортный сезон.
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