Власти разыскивают пассажиров автобусов Краснодар - Симферополь для обследования на коронавирус

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Март 2020
27 марта 2020
Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Просьба всем лицам, которые следовали автобусом с автовокзала Краснодара в Симферополь на микроавтобусе Mercedes 16 марта, время убытия ориентировочно 10.00, а также лицам, которые выехали 16 марта в 12.00 на автомобиле Mercedes Sprinter, сообщить о себе по телефонам горячей линии и соблюдать режим самоизоляции», – сообщила Пеньковская.
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В Крыму на утро сегодняшнего дня количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 14. Все новые заразившиеся прибыли из ОАЭ, они находились в круизах на двух лайнерах. Под наблюдением, по данным на 27 марта, находится 2 230 человек, 2 169 человек – под карантином дома.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: На крымских автостанциях продлевают пропускной режим. Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».
Сегодня: Крым отменяет льготный проезд в общественном транспорте. С 28 марта по 14 апреля в Республике Крым приостанавливается бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для пассажиров, на которых распространяются такие льготы.
Сегодня: В Крыму три дня будут ловить «продезинфицированных» водителей. В период с 27 по 29 марта симферопольская Госавтоинспекция проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.
Вчера: Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта. Все регулярные и чартерные авиарейсы будут прекращены с полуночи 27 марта. Такое поручение российское правительство дало Росавиации.
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