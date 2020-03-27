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Власти разыскивают пассажиров автобусов Краснодар - Симферополь для обследования на коронавирус

Пятница
27 марта 2020
10:50

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Власти разыскивают пассажиров автобусов, ехавших 16 марта из Краснодара в Крым, для обследования на наличие коронавируса.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Просьба всем лицам, которые следовали автобусом с автовокзала Краснодара в Симферополь на микроавтобусе Mercedes 16 марта, время убытия ориентировочно 10.00, а также лицам, которые выехали 16 марта в 12.00 на автомобиле Mercedes Sprinter, сообщить о себе по телефонам горячей линии и соблюдать режим самоизоляции», – сообщила Пеньковская.

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В Крыму на утро сегодняшнего дня количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 14. Все новые заразившиеся прибыли из ОАЭ, они находились в круизах на двух лайнерах. Под наблюдением, по данным на 27 марта, находится 2 230 человек, 2 169 человек – под карантином дома.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: На крымских автостанциях продлевают пропускной режим. Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».

Сегодня: Крым отменяет льготный проезд в общественном транспорте. С 28 марта по 14 апреля в Республике Крым приостанавливается бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для пассажиров, на которых распространяются такие льготы.

Сегодня: В Крыму три дня будут ловить «продезинфицированных» водителей. В период с 27 по 29 марта симферопольская Госавтоинспекция проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

Вчера: Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта. Все регулярные и чартерные авиарейсы будут прекращены с полуночи 27 марта. Такое поручение российское правительство дало Росавиации.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/27/vlasti-razyskivajut-passazhirov-avtobusov-krasnodar-simferopol-dlya-obsledovaniya-na-koronavirus-129565/

 
 

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