Власти Евпатории определили участки под размещение религиозных комплексов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Евпатория
Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020
Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.
«Религиозные общины давно обращаются в администрацию города по вопросам размещения на территории Евпатории объектов культового назначения – мечети и синагогально-мемориального комплекса, – сказал Вавренюк. – Конечно, еще не идет речь о строительстве и предоставлении земельных участков для этих целей, но в Генеральном плане соответствующие зоны будут определены и в будущем это станет возможным».
Он отметил, что размещение в городе таких объектов – это одна из важнейших составляющих культурного, духовного и исторического развития города. «На протяжении тысячелетий в нашем городе царили межконфессиональный мир и согласие, и сегодня вопросам духовного развития уделяется много внимания», – добавил он.
Читайте: В Ялте ввели запрет на выступления уличных музыкантов
По вопросу размещения религиозных организаций в администрацию обратились Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополя» и местная религиозная организация «Синагога мессианских иудеев «Хава Нагила».
Синагога будет возведена рядом с мемориалом жертвам фашизма, вместе они образуют синагогально-мемориальный комплекс
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Власти Севастополя объявили об ограничении работы заведений общепита. Правительство Севастополя приняло решение ограничить работу заведений общественного питания в регионе. Рестораторам настоятельно рекомендовали закрыть залы для посетителей, передает «Новый Севастополь».
Сегодня: В Крыму усилили меры по обеззараживанию сточных вод в регионах с обсерваторами. Меры по обеззараживанию сточных вод усилены по всему Крыму, особое внимание уделяется регионам, где расположены обсерваторы.
Сегодня: Севастополь выделит 45 млн рублей на покупку масок и антисептиков. Правительство Севастополя выделит из резервного фонда почти 45 млн рублей на профилактические мероприятия по предупреждению распространению коронавирусной инфекции и закупку индивидуальных средств защиты.
Вчера: Подъезды многоквартирных домов в Крыму начали обрабатывать дезинфекторами. Муниципалитеты крымских городов и районов приступили к дезинфекционной обработке подъездов в многоквартирных жилых домах.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/27/vlasti-evpatorii-opredelili-uchastki-pod-razmeshenie-religioznyh-kompleksov-129524/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
10:17 Как скажется на бизнесе в Крыму запрет для иностранцев владеть землей
10:17 В Крыму три дня будут ловить «продезинфицированных» водителей
10:05 На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения
10:05 В Крыму коронавирус подозревают у 2230 человек
09:49 Коронавирус в Севастополе: в городе подтверждено пять случаев инфекции
09:40 Под Симферополем за 40 минут потушили ночной пожар
09:34 Половина заразившихся коронавирусом крымчан скрыли факт пребывания за границей
09:19 В администрации Ялты три новых замглавы