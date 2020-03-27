Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Коммунальное хозяйство

Власти Евпатории определили участки под размещение религиозных комплексов

Пятница
27 марта 2020
07:23

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Администрация Евпатории определила земельный участок под размещение мечети и синагогально-мемориального комплекса.

Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.

«Религиозные общины давно обращаются в администрацию города по вопросам размещения на территории Евпатории объектов культового назначения – мечети и синагогально-мемориального комплекса, – сказал Вавренюк. – Конечно, еще не идет речь о строительстве и предоставлении земельных участков для этих целей, но в Генеральном плане соответствующие зоны будут определены и в будущем это станет возможным».

Он отметил, что размещение в городе таких объектов – это одна из важнейших составляющих культурного, духовного и исторического развития города. «На протяжении тысячелетий в нашем городе царили межконфессиональный мир и согласие, и сегодня вопросам духовного развития уделяется много внимания», – добавил он.

Читайте: В Ялте ввели запрет на выступления уличных музыкантов

По вопросу размещения религиозных организаций в администрацию обратились Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополя» и местная религиозная организация «Синагога мессианских иудеев «Хава Нагила».

Синагога будет возведена рядом с мемориалом жертвам фашизма, вместе они образуют синагогально-мемориальный комплекс

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти Севастополя объявили об ограничении работы заведений общепита. Правительство Севастополя приняло решение ограничить работу заведений общественного питания в регионе. Рестораторам настоятельно рекомендовали закрыть залы для посетителей, передает «Новый Севастополь».

Сегодня: В Крыму усилили меры по обеззараживанию сточных вод в регионах с обсерваторами. Меры по обеззараживанию сточных вод усилены по всему Крыму, особое внимание уделяется регионам, где расположены обсерваторы.

Сегодня: Севастополь выделит 45 млн рублей на покупку масок и антисептиков. Правительство Севастополя выделит из резервного фонда почти 45 млн рублей на профилактические мероприятия по предупреждению распространению коронавирусной инфекции и закупку индивидуальных средств защиты.

Вчера: Подъезды многоквартирных домов в Крыму начали обрабатывать дезинфекторами. Муниципалитеты крымских городов и районов приступили к дезинфекционной обработке подъездов в многоквартирных жилых домах.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/27/vlasti-evpatorii-opredelili-uchastki-pod-razmeshenie-religioznyh-kompleksov-129524/

 
 

Коммунальное хозяйство

В Севастополе закрыли все кинотеатры

В Севастополе закрыли все кинотеатры

«Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ

«Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ

Власти думают, что крымчане с радостью платят в фонд капремонтов

Власти думают, что крымчане с радостью платят в фонд капремонтов

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.