Власти Евпатории определили участки под размещение религиозных комплексов

Администрация Евпатории определила земельный участок под размещение мечети и синагогально-мемориального комплекса.

Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.

«Религиозные общины давно обращаются в администрацию города по вопросам размещения на территории Евпатории объектов культового назначения – мечети и синагогально-мемориального комплекса, – сказал Вавренюк. – Конечно, еще не идет речь о строительстве и предоставлении земельных участков для этих целей, но в Генеральном плане соответствующие зоны будут определены и в будущем это станет возможным».

Он отметил, что размещение в городе таких объектов – это одна из важнейших составляющих культурного, духовного и исторического развития города. «На протяжении тысячелетий в нашем городе царили межконфессиональный мир и согласие, и сегодня вопросам духовного развития уделяется много внимания», – добавил он.

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По вопросу размещения религиозных организаций в администрацию обратились Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополя» и местная религиозная организация «Синагога мессианских иудеев «Хава Нагила».

Синагога будет возведена рядом с мемориалом жертвам фашизма, вместе они образуют синагогально-мемориальный комплекс

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