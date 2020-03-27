В Симферополе закрыли детский парк

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Работа Детского парка Симферополя временно приостановлена в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил директор городских парков Алексей Кочедыков.

«С 28 марта по 5 апреля 2020 года зооуголок и муниципальные аттракционы Детского парка работать не будут, но парк будет открыт для прогулок, – приводит слова Кочедыкова пресс-служба администрации. – Убедительная просьба родителей не оставлять детей без присмотра. Парки будут ежедневно патрулировать сотрудники Росгвардии».

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Кочедыков уточнил, что кормление животных, а также уборка территории зооуголка и парков продолжатся в штатном режиме.

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