В Симферополе закрыли детский парк

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020
Об этом сообщил директор городских парков Алексей Кочедыков.
«С 28 марта по 5 апреля 2020 года зооуголок и муниципальные аттракционы Детского парка работать не будут, но парк будет открыт для прогулок, – приводит слова Кочедыкова пресс-служба администрации. – Убедительная просьба родителей не оставлять детей без присмотра. Парки будут ежедневно патрулировать сотрудники Росгвардии».
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Кочедыков уточнил, что кормление животных, а также уборка территории зооуголка и парков продолжатся в штатном режиме.
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