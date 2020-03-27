В Симферополе мужчина напал на электромонтера «Крымэнерго»

Житель одного из домов в Симферополе напал на электромонтера «Крымэнерго», который занимался устранением аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Житель одного из домов набросился на сотрудников «Крымэнерго» и нанес удар в лицо 59-летнему электромонтеру Симферопольского городского РЭС. Пострадал опытный специалист, не один год проработавший на благо крымчан», – рассказали в пресс-службе.

Причину конфликта в компании не уточнили. Отмечается, что на место происшествия был вызван наряд полиции, было написано соответствующее заявление о нападении.

«Крымэнерго» просит граждан с пониманием относиться к сотрудникам предприятия, которые по объективным причинам не могут работать удаленно. «Большинство сотрудников ГУП «Крымэнерго» не может работать удаленно даже при пандемии. В условиях угрозы распространения коронавируса и режима самоизоляции наша работа становится еще более опасной, – отмечают в «Крымэнерго». – Электромонтеры, работники подстанционных служб, ремонтные бригады и другие специалисты предприятия всегда работают «в поле».

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Госпредприятие «Крымэнерго» организовало оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также сохранению стабильных показателей электроснабжения республики.

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