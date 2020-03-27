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Власть -> Власть по-крымски

В ООН сделали заявление по Крыму

Пятница
27 марта 2020
20:29

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


В шестую годовщину принятия резолюции Генассамблеи ООН о «подтверждении территориальной целостности Украины» Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выступила с заявлением по поводу ситуации в Крыму.

Документ размещен на странице миссии в Facebook.

Представители организации в очередной раз призвали Россию «прекратить практику принудительного призыва жителей Крыма в вооруженные силы РФ». Также в Мониторинговой миссии обвиняют Россию в депортации и принудительном перемещении жителей Крыма. Как утверждают представители организации, в минувшем году 191 человек якобы подвергся такому переселению.

«Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства ответственного субъекта по международному праву в сфере прав человека в Крыму и обязательства оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом; а также обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ к Крыму международных мониторинговых миссий по правам человека и неправительственных правозащитных организаций», – сказано в заявлении.  

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Шесть лет назад, 27 марта 2014 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 68/262 о территориальной целостности Украины. Согласно документу, ГА ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Из 193 стран-членов ООН 100 поддержали резолюцию, 58 стран воздержались, 24 страны не голосовали.

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