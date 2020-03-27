В Минздраве России дополнили список лекарств от коронавируса

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Министерство здравоохранения РФ дополнило список препаратов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Обновленный перечень лекарств размещен в методических рекомендациях на официальном сайте ведомства.

В документе поясняется, что препараты успешно применялись при лечении пациентов с атипичной пневмонией, что позволило внести их в список рекомендуемых.

«К ним относятся лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов… Можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир… Препараты могут применяться при лечении пациентов с COVID-19», - говорится в методических рекомендациях.

При этом Минздрав советует использовать указанные средства в комбинации после консультации с врачом.

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Согласно актуальным данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 550 тыс. человек, умерли от инфекции - 24 890. Лидирует по количеству инфицированных США – более 85 тысяч заразившихся, на втором месте Китай с показателем 81,7 тысяч, на третьем – Италии, где коронавирус зафиксирован у более чем 80 тысяч человек. В России диагноз COVID-19 подварился у 1036 человек, 45 случаев заболевания – с летальным исходом.

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