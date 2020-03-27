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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму водитель «Шевроле» влетел в дерево на повороте - пострадали трое

Пятница
27 марта 2020
12:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


26 марта 2020 г. в 14:00 в Кировском районе произошло ДТП, в аварии пострадали три человека.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительной информации, водитель, гражданин 1989 г. р., управляя автомобилем «Шевроле Ланос», двигаясь по автодороге Советский – Старый Крым со стороны г. Старый Крым — в направлении с. Приветное, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения на закруглении дороги, потерял управление транспортным средством с последующим съездом в кювет, где совершил наезд на препятствие – дерево.

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В результате происшествия пострадали три пассажира автомобиля «Шевроле Ланос». С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: У берегов Крыма продолжаются поиски пилота Су-27. В Черном море вблизи Керченского полуострова продолжаются поиски пилота истребителя Су-27.

Сегодня: Под Симферополем за 40 минут потушили ночной пожар. Ночной пожар в селе Широкое (Симферопольский район) спасатели ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ликвидировали всего за 40 минут.

Вчера: Автостопом 2000 км: двух пропавших девочек из Крыма нашли в Питере. Сотрудники полиции нашли в Санкт-Петербурге двух 16-летних крымчанок, которые без разрешения родителей отправились автостопом из Симферополя в город на Неве.

Вчера: Обнаружено вероятное местонахождение пилота упавшего Су-27. Вертолет Черноморского флота зафиксировал вероятное местоположение спасательного средства, на котором может находиться пилот упавшего истребителя Су-27.

 

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