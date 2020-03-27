В Крыму водитель «Шевроле» влетел в дерево на повороте - пострадали трое

26 марта 2020 г. в 14:00 в Кировском районе произошло ДТП, в аварии пострадали три человека.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительной информации, водитель, гражданин 1989 г. р., управляя автомобилем «Шевроле Ланос», двигаясь по автодороге Советский – Старый Крым со стороны г. Старый Крым — в направлении с. Приветное, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения на закруглении дороги, потерял управление транспортным средством с последующим съездом в кювет, где совершил наезд на препятствие – дерево.

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В результате происшествия пострадали три пассажира автомобиля «Шевроле Ланос». С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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