В Крыму водитель «Шевроле» влетел в дерево на повороте - пострадали трое

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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27 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
По предварительной информации, водитель, гражданин 1989 г. р., управляя автомобилем «Шевроле Ланос», двигаясь по автодороге Советский – Старый Крым со стороны г. Старый Крым — в направлении с. Приветное, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения на закруглении дороги, потерял управление транспортным средством с последующим съездом в кювет, где совершил наезд на препятствие – дерево.
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В результате происшествия пострадали три пассажира автомобиля «Шевроле Ланос». С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы.
На место аварии выезжали наряды ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: У берегов Крыма продолжаются поиски пилота Су-27. В Черном море вблизи Керченского полуострова продолжаются поиски пилота истребителя Су-27.
Сегодня: Под Симферополем за 40 минут потушили ночной пожар. Ночной пожар в селе Широкое (Симферопольский район) спасатели ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ликвидировали всего за 40 минут.
Вчера: Автостопом 2000 км: двух пропавших девочек из Крыма нашли в Питере. Сотрудники полиции нашли в Санкт-Петербурге двух 16-летних крымчанок, которые без разрешения родителей отправились автостопом из Симферополя в город на Неве.
Вчера: Обнаружено вероятное местонахождение пилота упавшего Су-27. Вертолет Черноморского флота зафиксировал вероятное местоположение спасательного средства, на котором может находиться пилот упавшего истребителя Су-27.
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