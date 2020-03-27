В Крыму усилили меры по обеззараживанию сточных вод в регионах с обсерваторами

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Март 2020
27 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Крыма.
«В соответствии с решениями оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса на территории Республики Крым и предписаниями межрегионального управления Роспотребнадзора в местах нахождения обсерваторов в Ялте и Евпатории, а также по всей республике на 60 площадках очистных сооружений усилено хлорирование канализационных стоков», – говорится в сообщении.
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В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 523 жителя Крыма: 1 467 человека – под карантином дома.
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