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В Крыму усилили меры по обеззараживанию сточных вод в регионах с обсерваторами

Пятница
27 марта 2020
08:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Меры по обеззараживанию сточных вод усилены по всему Крыму, особое внимание уделяется регионам, где расположены обсерваторы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Крыма.

«В соответствии с решениями оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса на территории Республики Крым и предписаниями межрегионального управления Роспотребнадзора в местах нахождения обсерваторов в Ялте и Евпатории, а также по всей республике на 60 площадках очистных сооружений усилено хлорирование канализационных стоков», – говорится в сообщении.

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В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 523 жителя Крыма: 1 467 человека – под карантином дома.

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