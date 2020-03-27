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В Крыму трудящихся в нерабочую неделю занесут в «черный список»

Пятница
27 марта 2020
16:33

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


В Крыму трудящихся в нерабочую неделю занесут в «черный список»

© АиФ

За отказ прекратить деятельность во время нерабочей недели предприятия Крыма занесут в «черный список» и принудительно закроют на срок до 90 суток по решению суда.

Такое распоряжение глава Крыма Сергей Аксенов озвучил в ходе оперативного штаба.

«Надо организовать с центром оперативного реагирования тотальный контроль, в том числе объезд по городу, сразу информировать прокуратуру и пусть суды сразу выносят решения. По работающим заведениям всю информацию направлять в прокуратуру.

Предлагаю всех нарушителей объединить в «черный список», чтобы когда все органы власти понимали, как вели себя эти предприниматели: нарушали режим, работали во время кризиса, не соблюдали мер безопасности», - заявил Аксенов.

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Он назвал руководителей таких предприятий «вредителями» и пообещал ввести в отношении них жесткие меры. В частности, таким организациям будет отказано в компенсациях и различных формах поддержки в связи с пандемией коронавируса.

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