В Крыму трудящихся в нерабочую неделю занесут в «черный список»

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2020
Март 2020
27 марта 2020
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Такое распоряжение глава Крыма Сергей Аксенов озвучил в ходе оперативного штаба.
«Надо организовать с центром оперативного реагирования тотальный контроль, в том числе объезд по городу, сразу информировать прокуратуру и пусть суды сразу выносят решения. По работающим заведениям всю информацию направлять в прокуратуру.
Предлагаю всех нарушителей объединить в «черный список», чтобы когда все органы власти понимали, как вели себя эти предприниматели: нарушали режим, работали во время кризиса, не соблюдали мер безопасности», - заявил Аксенов.
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Он назвал руководителей таких предприятий «вредителями» и пообещал ввести в отношении них жесткие меры. В частности, таким организациям будет отказано в компенсациях и различных формах поддержки в связи с пандемией коронавируса.
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