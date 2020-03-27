В Крыму три дня будут ловить «продезинфицированных» водителей

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В период с 27 по 29 марта симферопольская Госавтоинспекция проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

В эти дни будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии опьянения. Время проведения мероприятий регионы будут определять самостоятельно, в зависимости от интенсивности движения транспорта. Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия.

В соответствии с законодательством, управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф 30 000 рублей.

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Столичная Госавтоинспекция напоминает: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения!

Если вам стало известно, что кто-либо управляет транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Республике Крым по телефону: (3652) 668-700 или 102. Остановив пьяного водителя, вы можете спасти чью-то жизнь!

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