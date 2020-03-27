В Крыму три дня будут ловить «продезинфицированных» водителей

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: На крымских автостанциях продлевают пропускной режим Горячую линия по вопросам коронавируса переведут на линию 112 Первый зараженный коронавирусом в Крыму может попасть под уголовное дело Власти разыскивают пассажиров автобусов Краснодар - Симферополь для обследования на коронавирус Крым на карантине и без туристов: закрывается все
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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27 марта 2020
В эти дни будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии опьянения. Время проведения мероприятий регионы будут определять самостоятельно, в зависимости от интенсивности движения транспорта. Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия.
В соответствии с законодательством, управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф 30 000 рублей.
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Столичная Госавтоинспекция напоминает: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения!
Если вам стало известно, что кто-либо управляет транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Республике Крым по телефону: (3652) 668-700 или 102. Остановив пьяного водителя, вы можете спасти чью-то жизнь!
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: На крымских автостанциях продлевают пропускной режим. Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».
Сегодня: Власти разыскивают пассажиров автобусов Краснодар - Симферополь для обследования на коронавирус. Власти разыскивают пассажиров автобусов, ехавших 16 марта из Краснодара в Крым, для обследования на наличие коронавируса.
Сегодня: Крым отменяет льготный проезд в общественном транспорте. С 28 марта по 14 апреля в Республике Крым приостанавливается бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для пассажиров, на которых распространяются такие льготы.
Вчера: Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта. Все регулярные и чартерные авиарейсы будут прекращены с полуночи 27 марта. Такое поручение российское правительство дало Росавиации.
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