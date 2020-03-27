В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Март 2020
27 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Полицейские задокументировали факт сбыта злоумышленником гражданину наркотического средства в бумажном свертке.
Согласно заключению эксперта, изъятое является синтетическим наркотическим средством, так называемой «солью», массой 0,04 г.
Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств).
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Согласно действующему законодательству, подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 24 марта 2020: В Красноперекопске полицейские ликвидировали наркопритон. Оперативные сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» установили, что 40-летняя жительница города Красноперекопска устроила в своей квартире притон для употребления наркотиков.
Пятница, 20 марта 2020: В Крыму хотят открыть стационар для наркоманов. В Правительстве республики дали добро на строительство реабилитационного центра для стационарного пребывания наркозависимых пациентов.
Пятница, 20 марта 2020: В Крыму пенсионер организовал наркопритон. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белогорскому району была пресечена деятельность наркопритона.
Четверг, 5 марта 2020: Сладкая «дурь»: в Крыму наркодилер мешал канабис с вареньем. Сотрудники ГИБДД Ялты задержали наркоторговца, который создавал «авторский наркотик» путем смешивания выжимки из канабиса с малиновым вареньем.
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