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Происшествия -> Наркотики

В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем

Пятница
27 марта 2020
13:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний житель Красноперекопска, работник одного из крупных предприятий города, подозреваемый в сбыте наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейские задокументировали факт сбыта злоумышленником гражданину наркотического средства в бумажном свертке.

Согласно заключению эксперта, изъятое является синтетическим наркотическим средством, так называемой «солью», массой 0,04 г.

Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств).

Читайте: Сладкая «дурь»: в Крыму наркодилер мешал канабис с вареньем

Согласно действующему законодательству, подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 24 марта 2020: В Красноперекопске полицейские ликвидировали наркопритон. Оперативные сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» установили, что 40-летняя жительница города Красноперекопска устроила в своей квартире притон для употребления наркотиков.

Пятница, 20 марта 2020: В Крыму хотят открыть стационар для наркоманов. В Правительстве республики дали добро на строительство реабилитационного центра для стационарного пребывания наркозависимых пациентов.

Пятница, 20 марта 2020: В Крыму пенсионер организовал наркопритон. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белогорскому району была пресечена деятельность наркопритона.

Четверг, 5 марта 2020: Сладкая «дурь»: в Крыму наркодилер мешал канабис с вареньем. Сотрудники ГИБДД Ялты задержали наркоторговца, который создавал «авторский наркотик» путем смешивания выжимки из канабиса с малиновым вареньем.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/27/v-krymu-sotrudnik-krupnogo-proizvodstvennogo-predpriyatiya-okazalsya-narkotorgovtsem-129543/

 
 

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