В Крыму семь человек нарушили режим самоизоляции

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Медицинские работники Красногвардейской центральной районной больницы обратились к жителям с просьбой соблюдать карантин и с пониманием отнестись к изменениям в режиме работы больниц.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте муниципалитета.

«Уважаемые жители Красногвардейского района, вчера 26 марта нашей администрацией по указанию Министерства здравоохранения были приняты меры по переформатированию работы амбулаторно-клинического звена сферы здравоохранения, вместо привычного формата «на себя» введена работа «от себя», то есть максимальное количество пациентов должно находится дома, врачи в составе мобильной бригады выезжают на дом к пациентам, посещение поликлиник, амбулаторий минимизируется. Пересечение потоков пациентов должно свестись на нет, эти мероприятия вызвали широкий общественный резонанс среди населения, мы получили множество звонков на горячую линию, получили недовольство и негативные отзывы нашей деятельности в общественных местах. Мы должны понимать, что меры в первую очередь приняты для вас, уважаемые жители. С 14 по 26 марта на территорию Республик Крым прибыло 7 тысяч человек. Это значит, что имеем риск заражения. Паниковать не нужно, но необходимо ответственно отнестись к ситуации.

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Из 40 человек, находящихся под наблюдением, 7 не соблюдали режим самоизоляции в Красногвардейском районе. Имеем ли мы риск заражения, — да, имеем. Поэтому жители должны соблюдать меры предосторожности и с пониманием отнестись к переходу медиков к работе «от себя», т.е. выезд на дом. Тем, кому необходимо пройти перекомиссию, подождите, те операции, которые не носят срочный характер – отложите. Спасибо за понимание», — отметила исполняющий обязанности главного врача Полина Глушкова.

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