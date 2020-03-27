В Крыму семь человек нарушили режим самоизоляции

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020
Соответствующее обращение опубликовано на сайте муниципалитета.
«Уважаемые жители Красногвардейского района, вчера 26 марта нашей администрацией по указанию Министерства здравоохранения были приняты меры по переформатированию работы амбулаторно-клинического звена сферы здравоохранения, вместо привычного формата «на себя» введена работа «от себя», то есть максимальное количество пациентов должно находится дома, врачи в составе мобильной бригады выезжают на дом к пациентам, посещение поликлиник, амбулаторий минимизируется. Пересечение потоков пациентов должно свестись на нет, эти мероприятия вызвали широкий общественный резонанс среди населения, мы получили множество звонков на горячую линию, получили недовольство и негативные отзывы нашей деятельности в общественных местах. Мы должны понимать, что меры в первую очередь приняты для вас, уважаемые жители. С 14 по 26 марта на территорию Республик Крым прибыло 7 тысяч человек. Это значит, что имеем риск заражения. Паниковать не нужно, но необходимо ответственно отнестись к ситуации.
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Из 40 человек, находящихся под наблюдением, 7 не соблюдали режим самоизоляции в Красногвардейском районе. Имеем ли мы риск заражения, — да, имеем. Поэтому жители должны соблюдать меры предосторожности и с пониманием отнестись к переходу медиков к работе «от себя», т.е. выезд на дом. Тем, кому необходимо пройти перекомиссию, подождите, те операции, которые не носят срочный характер – отложите. Спасибо за понимание», — отметила исполняющий обязанности главного врача Полина Глушкова.
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