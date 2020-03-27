В Крыму приостановили выдачу лицензий на ношение оружия

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В Крыму Минздрав временно приостановит выдачу разрешений на ношение оружия.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

— У нас есть наркология, психиатрическая больница, которая выдает сертификаты по 200 человек в день. Это оружие и тому подобное, прошу разрешения это временно запретить, — обратился Чемоданов к Главе РК Сергею Аксенову.

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Глава Крыма инициативу Минздрава РК поддержал.

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