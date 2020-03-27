Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Новый медцентр под Симферополем обещают открыть в течение двух недель Три супермаркета Ялты будут работать круглосуточно В Феодосии запретили рекламировать развлекательные мероприятия Пожилых крымчан и хронических больных обязали сидеть дома ближайшую неделю В Крыму трудящихся в нерабочую неделю занесут в «черный список»

В Крыму приостановили выдачу лицензий на ношение оружия

Пятница
27 марта 2020
18:08

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


В Крыму Минздрав временно приостановит выдачу разрешений на ношение оружия.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

— У нас есть наркология, психиатрическая больница, которая выдает сертификаты по 200 человек в день. Это оружие и тому подобное, прошу разрешения это временно запретить, — обратился Чемоданов к Главе РК Сергею Аксенову.

Читайте: ФСБ задержала крымчан за создание хакерской сети

Глава Крыма инициативу Минздрава РК поддержал.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму трудящихся в нерабочую неделю занесут в «черный список». За отказ прекратить деятельность во время нерабочей недели предприятия Крыма занесут в «черный список» и принудительно закроют на срок до 90 суток по решению суда.

Сегодня: Максимальный штраф за нарушение карантина может составить миллион. Правительство России предложило ввести максимальный штраф в размере 1 млн рублей за нарушение карантина.

Сегодня: Горячую линия по вопросам коронавируса переведут на линию 112. Для удобства людей в ближайшее время вопросы о коронавирусной инфекции можно будет задать по линии 112.

Сегодня: Организаторы азартных игр в Крыму предстанут перед судом. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организаторов азартных игр, проводившихся в Симферополе и Бахчисарае.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/27/v-krymu-priostanovili-vydachu-litsenzii-na-noshenie-oruzhiya-129575/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

В Крыму трудящихся в нерабочую неделю занесут в «черный список»

В Крыму трудящихся в нерабочую неделю занесут в «черный список»

Первый зараженный коронавирусом в Крыму может попасть под уголовное дело

Первый зараженный коронавирусом в Крыму может попасть под уголовное дело

Компания в Крыму заплатит свыше 100 тысяч рублей за вырубку лоха

Компания в Крыму заплатит свыше 100 тысяч рублей за вырубку лоха

Россиян будут штрафовать за езду на авто умерших людей

Россиян будут штрафовать за езду на авто умерших людей

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.