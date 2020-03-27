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В Крыму пообещали запустить лабораторию по выявлению коронавируса

Пятница
27 марта 2020
14:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


В Крыму пообещали запустить лабораторию по выявлению коронавируса

© Новости Крыма

Крым со следующей недели запустит новую лабораторию по выявлению коронавируса.

Кроме того, в республику доставят дополнительные тесты по выявлению вируса, сообщил сегодня в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению новой коронавирусной инфекции глава Крыма Сергей Аксенов.

«Со следующей недели, ориентируемся – со среды, у нас будет новая лаборатория и дополнительное количество тестов, которые по сокращенной программе в течении двух часов позволяют с высокой степенью вероятности установить диагноз или его отсутствие», – сказал Аксенов.

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По информации вице-премьера – министра труда и социальной защиты республики Елены Романовской, новая лаборатория будет развернута на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе.

По состоянию на 26 марта всего в России зафиксировано 840 случаев заражения новой инфекцией, 182 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве. По количеству зараженных вирусом, Крым находится на 10 месте в стране.

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