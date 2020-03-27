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В Крыму коронавирус подозревают у 2230 человек

Пятница
27 марта 2020
10:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


В Крыму коронавирус подозревают у 2230 человек

© Новости Крыма

Под медицинским наблюдением в Крыму 2230 человек, под динамическим — 2169 человек.

Об этом министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Под медицинским наблюдением в Крыму 2230 человек, под динамическим наблюдением — 2169 человек. Количество растет. Выявляемость тоже растет. Состояние больных на сегодняшний день не представляет для нас опасности. Те, которые были ранее – с положительной динамикой, а наиболее проблемный больной из Ялты без ухудшений. Выполняем протоколы лечения, — сказал Чемоданов.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что из 14 случаев зарегистрировано 7 очагов (инфекции) – это семейные очаги. Из них в трех случаях из семи очагов – они не заявлялись, и не были поставлены под наблюдение.

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Кроме того, установлено, что одна семья не соблюдала режим самоизоляции, несмотря на выданные предписания.

За последние сутки в Крыму зафиксировано новые семь случаев заражения коронавирусом. Эта информация озвучены на заседании оперативного штаба правительства Крыма.

«За истекшие сутки у нас семь новых заболевших. Ситуация развивается, поэтому сегодня будем принимать дополнительные меры. Я за то, чтобы этот период был жестким, но коротким. Прошу всех крымчан сконцентрироваться и понять, что все меры направлены на сохранение их жизни и здоровья», - заявил Сергей Аксенов.

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