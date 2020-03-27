В Крыму число зараженных коронавирусом удвоилось

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Всего на полуострове всего 14 официально зараженных коронавирусом.

За последние сутки в Крыму зафиксировано новые семь случаев заражения коронавирусом. Эта информация озвучены на заседании оперативного штаба правительства Крыма.

«За истекшие сутки у нас семь новых заболевших. Ситуация развивается, поэтому сегодня будем принимать дополнительные меры. Я за то, чтобы этот период был жестким, но коротким. Прошу всех крымчан сконцентрироваться и понять, что все меры направлены на сохранение их жизни и здоровья», - заявил Сергей Аксенов.

Десять из 14 - были пассажирами круизного судна Costa Bellissima, которое совершало круиз в Объединенных Арабских Эмиратах.

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По информации властей, все крымские случаи - завезенные из за-границы.

В Крыму на утро 26 марта было выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 523 жителя Крыма: 1 467 человек – под карантином дома.

По состоянию на 26 марта всего в России зафиксировано 840 случаев заражения новой инфекцией, 182 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве. По количеству зараженных вирусом, Крым находится на 10 месте в стране.

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