В Крыму число зараженных коронавирусом удвоилось

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Использованы материалы: Новости Крыма
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2020
Март 2020
27 марта 2020
© Новости Крыма
За последние сутки в Крыму зафиксировано новые семь случаев заражения коронавирусом. Эта информация озвучены на заседании оперативного штаба правительства Крыма.
«За истекшие сутки у нас семь новых заболевших. Ситуация развивается, поэтому сегодня будем принимать дополнительные меры. Я за то, чтобы этот период был жестким, но коротким. Прошу всех крымчан сконцентрироваться и понять, что все меры направлены на сохранение их жизни и здоровья», - заявил Сергей Аксенов.
Десять из 14 - были пассажирами круизного судна Costa Bellissima, которое совершало круиз в Объединенных Арабских Эмиратах.
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По информации властей, все крымские случаи - завезенные из за-границы.
В Крыму на утро 26 марта было выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 523 жителя Крыма: 1 467 человек – под карантином дома.
По состоянию на 26 марта всего в России зафиксировано 840 случаев заражения новой инфекцией, 182 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве. По количеству зараженных вирусом, Крым находится на 10 месте в стране.
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