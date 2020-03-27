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В Феодосии запретили рекламировать развлекательные мероприятия

Пятница
27 марта 2020
17:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Соответствующие ограничительные меры применяются в рамках введения режима повышенной готовности, в связи с профилактикой распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.

Так, сегодня на заседании оперативного штаба в Администрации города Феодосии, в связи с карантинным режимом и временной приостановкой работы всех культурно-досуговых учреждений, было принято решение ввести запрет на рекламу культурных, развлекательных, спортивных, выставочных и иных мероприятий.

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