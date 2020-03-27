В Феодосии запретили рекламировать развлекательные мероприятия

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Феодосия
Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.
Так, сегодня на заседании оперативного штаба в Администрации города Феодосии, в связи с карантинным режимом и временной приостановкой работы всех культурно-досуговых учреждений, было принято решение ввести запрет на рекламу культурных, развлекательных, спортивных, выставочных и иных мероприятий.
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