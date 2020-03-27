В администрации Ялты три новых замглавы

Кадровые изменения произошли в составе руководства муниципалитета Ялты.

Как передает корреспондент Крыминформа, сегодня на своей очередной сессии депутаты городского совета утвердили в должности трех заместителей главы местной администрации, один из них получил статус первого.

«На должность первого заместителя главы администрации вношу кандидатуру Артема Мальцева, 1976 года рождения. Он окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, а затем Крымский институт экономики и хозяйственного права, был депутатом двух созывов Севастопольского городского совета. С 2016 года он возглавляет Торгово-промышленную палату Крыма», – сообщил депутатам глава администрации города Иван Имгрунт при представлении.

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Кандидатуру Мальцева единогласно поддержали все 24 присутствующие на пленарном заседании депутата.

Также без возражений были утверждены в должности заместителей главы администрации Ирина Романец, которая с ноября прошлого года руководила аппаратом администрации Ялты, и главный архитектор Ялты Наталья Дитрих. По информации Крыминформа, Ирине Романец предстоит курировать «социальный» блок – образование, культуру, молодежную и социальную политику, а Наталья Дитрих, которая сохранила пост главного архитектора, на новой должности будет отвечать за работу департамента архитектуры и градостроительства и сферу капитального строительства.

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