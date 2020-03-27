Ученые изучают возможность распространения коронавируса через воду

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Использованы материалы: Новости Крыма
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2020
Март 2020
27 марта 2020
© Корреспондент
Человек потенциально может заразиться коронавирусом через воду. К такому выводу пришли ученые-экологи из Стэнфордского университета, которые исследовали пути передачи нового коронавируса SARS-CoV-2 в окружающей среде и факторов, влияющих на его распространение. Предварительные результаты опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.
«Маловероятно, что это может быть основным путем передачи, но человек потенциально может подвергнуться воздействию при взаимодействии с водой, загрязненной необработанными фекалиями», — пишут ученые.
Они также отмечают, что сообщения о том, что коронавирус SARS-CoV-2 выявили в кале больных, заставляют насторожиться.
Однако, говорят авторы исследования, чтобы делать конкретные выводы, нужны количественные наблюдения, которые можно было бы распространить на понимание устойчивости вируса в других контекстах.
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«Например, некоторые из ранних сообщений о SARS-CoV-2 в кале были представлены в виде числа копий гена вируса на образец мазка без указания массы кала. К сожалению, одни только эти данные не позволяют прогнозировать концентрацию SARS-CoV-2 в сточных водах», — отмечают они.
Исследователи призывают к сотрудничеству ученых других направлений, прежде всего вирусологов, для того чтобы создать систему постоянного мониторинга сточных вод, в том числе на предмет обнаружения новых, потенциально опасных вирусов.
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