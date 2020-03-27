У берегов Крыма продолжаются поиски пилота Су-27

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020
В экстренных службах приняли решение увеличить количество поисковиков и вновь привлечь авиацию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, с раннего утра авиация вновь возобновила поиски военного. На месте также работают экипажи более 10 кораблей. При этом погода значительно улучшилась.
«Ветер поменьше. Сейчас группировка сил в районе за Керченским полуостровом. Ветер северный, северо-восточный, полуостров прикрывает. Под утро еще два судна прибавилось, там большая группировка», - рассказал подробности операции источник.
Читайте: В Крыму водитель фуры погиб под колесами своего же автомобиля
Истребитель Су-27 Министерства обороны России пропал в среду, 25 марта, вечером в 50 километрах от берегов Крыма. С момента крушения пилот находится в ледяной воде в шторм более суток. В четверг поиски проходили на площади 350 квадратных миль. В спасательной операции участвовали 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда. С воздуха разведку непрерывно вели четыре вертолета, и беспилотники. По мнению экспертов, пилот может находится в холодном море сутки или даже больше в специальном костюме.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму водитель «Шевроле» влетел в дерево на повороте - пострадали трое. 26 марта 2020 г. в 14:00 в Кировском районе произошло ДТП, в аварии пострадали три человека.
Сегодня: Под Симферополем за 40 минут потушили ночной пожар. Ночной пожар в селе Широкое (Симферопольский район) спасатели ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ликвидировали всего за 40 минут.
Вчера: Автостопом 2000 км: двух пропавших девочек из Крыма нашли в Питере. Сотрудники полиции нашли в Санкт-Петербурге двух 16-летних крымчанок, которые без разрешения родителей отправились автостопом из Симферополя в город на Неве.
Вчера: Обнаружено вероятное местонахождение пилота упавшего Су-27. Вертолет Черноморского флота зафиксировал вероятное местоположение спасательного средства, на котором может находиться пилот упавшего истребителя Су-27.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/27/u-beregov-kryma-prodolzhajutsya-poiski-pilota-su27-129553/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
13:25 В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем
12:59 США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму
12:49 На крымских автостанциях продлевают пропускной режим
12:40 Горячую линия по вопросам коронавируса переведут на линию 112
12:25 В Крыму водитель «Шевроле» влетел в дерево на повороте - пострадали трое
12:07 Организаторы азартных игр в Крыму предстанут перед судом
12:00 Первый зараженный коронавирусом в Крыму может попасть под уголовное дело
11:37 В Симферополе мужчина напал на электромонтера «Крымэнерго»