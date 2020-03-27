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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

У берегов Крыма продолжаются поиски пилота Су-27

Пятница
27 марта 2020
11:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


В Черном море вблизи Керченского полуострова продолжаются поиски пилота истребителя Су-27.

В экстренных службах приняли решение увеличить количество поисковиков и вновь привлечь авиацию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, с раннего утра авиация вновь возобновила поиски военного. На месте также работают экипажи более 10 кораблей. При этом  погода значительно улучшилась.

«Ветер поменьше. Сейчас группировка сил в районе за Керченским полуостровом. Ветер северный, северо-восточный, полуостров прикрывает. Под утро еще два судна прибавилось, там большая группировка», - рассказал подробности операции источник.

Читайте: В Крыму водитель фуры погиб под колесами своего же автомобиля

Истребитель Су-27 Министерства обороны России пропал в среду, 25 марта, вечером в 50 километрах от берегов Крыма. С момента крушения пилот находится в ледяной воде в шторм более суток. В четверг поиски проходили на площади 350 квадратных миль. В спасательной операции участвовали 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда. С воздуха разведку непрерывно вели четыре вертолета, и беспилотники. По мнению экспертов, пилот может находится в холодном море сутки или даже больше в специальном костюме.

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