У берегов Крыма продолжаются поиски пилота Су-27

В Черном море вблизи Керченского полуострова продолжаются поиски пилота истребителя Су-27.

В экстренных службах приняли решение увеличить количество поисковиков и вновь привлечь авиацию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, с раннего утра авиация вновь возобновила поиски военного. На месте также работают экипажи более 10 кораблей. При этом погода значительно улучшилась.

«Ветер поменьше. Сейчас группировка сил в районе за Керченским полуостровом. Ветер северный, северо-восточный, полуостров прикрывает. Под утро еще два судна прибавилось, там большая группировка», - рассказал подробности операции источник.

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Истребитель Су-27 Министерства обороны России пропал в среду, 25 марта, вечером в 50 километрах от берегов Крыма. С момента крушения пилот находится в ледяной воде в шторм более суток. В четверг поиски проходили на площади 350 квадратных миль. В спасательной операции участвовали 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда. С воздуха разведку непрерывно вели четыре вертолета, и беспилотники. По мнению экспертов, пилот может находится в холодном море сутки или даже больше в специальном костюме.

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