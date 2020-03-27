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Три супермаркета Ялты будут работать круглосуточно

Пятница
27 марта 2020
17:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Три супермаркета Ялты перейдут на круглосуточный режим работы.

Соответствующее решение принято по инициативе городских властей для удобства граждан и во избежание социальной напряженности.

«Для того чтобы не допустить социальную напряженность, на территории Ялтинского региона круглосуточно будут работать супермаркеты «Корзина» на ул. Киевская, 6, «ПУД» на ул. Маршака, 2, и «ПУД» на ул. Киевская, 5», – уточнил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Остальные продуктовые магазины, подчеркнул он, будут работать в обычном режиме.

В то же время, по информации главы администрации города, с 28 марта по 5 апреля на территории Ялтинского региона приостанавливается работа всех объектов розничной торговли, а также предприятий общественного питания – в соответствии с указом главы Республики Крым Сергея Аксенова.

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На этот же период, добавил Имгрунт, приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

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