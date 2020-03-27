США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму

Указ президента РФ Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму усиливает основу для санкций против России, говорится в заявлении посольства США на Украине.

«Новый «указ» России об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и наделение такими правам только россиян просто усиливает основу для международных санкций», – заявили американские дипломаты.

Ранее Владимир Путин подписал указ о расширении списка территорий, где иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землей.

В этот перечень вошли 11 районов и восемь городов Республики Крым, в том числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в список попали восемь муниципальных образований, включая Инкерман.

Читайте: Спор за землю в Севастополе закончился уголовным делом

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Виталий Безгин направил депутатский запрос, адресованный украинскому вице-премьеру Алексею Резникову, главе МИД страны Дмитрию Кулебе и Антону Кориневичу, постоянному представителю президенту Украины в АРК.

В тексте запроса он попросил «принять меры защиты прав граждан на имущество» и «обеспечить ознакомление международного сообщества с позицией Украины по данному вопросу».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Как скажется на бизнесе в Крыму запрет для иностранцев владеть землей. Президент России Владимир Путин подписал изменения указ №26 от 9 января 2011 года, согласно которым иностранцам, зарубежным организациям и лицам без гражданства запрещено иметь в собственности землю в Республике Крым и Севастополе.

Среда, 25 марта 2020 : У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму. В представительстве президента Украины в АРК считают указ российского президента Владимира Путина об ограничении права на землю в Крыму «военным преступлением».

Среда, 25 марта 2020 : Путин запретил гражданам Украины владеть землей в Крыму. Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому список территорий, где иностранцы не могут владеть землей, расширился и туда попала Республика Крым и Севастополь.

Воскресенье, 22 марта 2020 : В Севастополе чиновник бесплатно раздавал землю в лесопарковой зоне. В Севастополе первый заместитель директора Департамента по имущественным и земельным отношениям обвиняется в превышении служебных полномочий после того, как выделил в лесопарковой зоне несколько участков и бесплатно предоставил их людям.