США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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27 марта 2020
«Новый «указ» России об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и наделение такими правам только россиян просто усиливает основу для международных санкций», – заявили американские дипломаты.
Ранее Владимир Путин подписал указ о расширении списка территорий, где иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землей.
В этот перечень вошли 11 районов и восемь городов Республики Крым, в том числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в список попали восемь муниципальных образований, включая Инкерман.
Читайте: Спор за землю в Севастополе закончился уголовным делом
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Виталий Безгин направил депутатский запрос, адресованный украинскому вице-премьеру Алексею Резникову, главе МИД страны Дмитрию Кулебе и Антону Кориневичу, постоянному представителю президенту Украины в АРК.
В тексте запроса он попросил «принять меры защиты прав граждан на имущество» и «обеспечить ознакомление международного сообщества с позицией Украины по данному вопросу».
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Как скажется на бизнесе в Крыму запрет для иностранцев владеть землей. Президент России Владимир Путин подписал изменения указ №26 от 9 января 2011 года, согласно которым иностранцам, зарубежным организациям и лицам без гражданства запрещено иметь в собственности землю в Республике Крым и Севастополе.
Среда, 25 марта 2020: У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму. В представительстве президента Украины в АРК считают указ российского президента Владимира Путина об ограничении права на землю в Крыму «военным преступлением».
Среда, 25 марта 2020: Путин запретил гражданам Украины владеть землей в Крыму. Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому список территорий, где иностранцы не могут владеть землей, расширился и туда попала Республика Крым и Севастополь.
Воскресенье, 22 марта 2020: В Севастополе чиновник бесплатно раздавал землю в лесопарковой зоне. В Севастополе первый заместитель директора Департамента по имущественным и земельным отношениям обвиняется в превышении служебных полномочий после того, как выделил в лесопарковой зоне несколько участков и бесплатно предоставил их людям.
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