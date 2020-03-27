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Севастополь выделит 45 млн рублей на покупку масок и антисептиков

Пятница
27 марта 2020
08:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Правительство Севастополя выделит из резервного фонда почти 45 млн рублей на профилактические мероприятия по предупреждению распространению коронавирусной инфекции и закупку индивидуальных средств защиты.

Об этом говорится в соответствующем постановлении, передает «Новый Севастополь».

«Выделить средства из резервного фонда правительства Севастополя в сумме 44 959,3 тысячи рублей на приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, материалов и оборудования для профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», – говорится в документе.

Индивидуальные средства защиты будут куплены для департамента здравоохранения (почти 27 млн рублей), главного управления культуры – на 3,5 млн рублей, департамента общественной безопасности – на 700 тыс рублей, управление обеспечения деятельности мировых судей – на 500 тыс рублей, департамент аппарата губернатора и правительства Севастополя – на 13,5 млн рублей.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил отправить по домам всех республиканских чиновников, которые могут работать удаленно.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/27/sevastopol-vydelit-45-mln-rublei-na-pokupku-masok-i-antiseptikov-129528/

 
 

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