Севастополь выделит 45 млн рублей на покупку масок и антисептиков

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Правительство Севастополя выделит из резервного фонда почти 45 млн рублей на профилактические мероприятия по предупреждению распространению коронавирусной инфекции и закупку индивидуальных средств защиты.

Об этом говорится в соответствующем постановлении, передает «Новый Севастополь».

«Выделить средства из резервного фонда правительства Севастополя в сумме 44 959,3 тысячи рублей на приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, материалов и оборудования для профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», – говорится в документе.

Индивидуальные средства защиты будут куплены для департамента здравоохранения (почти 27 млн рублей), главного управления культуры – на 3,5 млн рублей, департамента общественной безопасности – на 700 тыс рублей, управление обеспечения деятельности мировых судей – на 500 тыс рублей, департамент аппарата губернатора и правительства Севастополя – на 13,5 млн рублей.

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