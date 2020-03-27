Севастополь выделит 45 млн рублей на покупку масок и антисептиков

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму три дня будут ловить «продезинфицированных» водителей В Крыму коронавирус подозревают у 2230 человек Коронавирус в Севастополе: в городе подтверждено пять случаев инфекции Половина заразившихся коронавирусом крымчан скрыли факт пребывания за границей В Крыму число зараженных коронавирусом удвоилось
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020
Об этом говорится в соответствующем постановлении, передает «Новый Севастополь».
«Выделить средства из резервного фонда правительства Севастополя в сумме 44 959,3 тысячи рублей на приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, материалов и оборудования для профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», – говорится в документе.
Индивидуальные средства защиты будут куплены для департамента здравоохранения (почти 27 млн рублей), главного управления культуры – на 3,5 млн рублей, департамента общественной безопасности – на 700 тыс рублей, управление обеспечения деятельности мировых судей – на 500 тыс рублей, департамент аппарата губернатора и правительства Севастополя – на 13,5 млн рублей.
Читайте: Ялтинские власти пообещали закрывать завышающие цены торговые точки
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил отправить по домам всех республиканских чиновников, которые могут работать удаленно.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Власти Севастополя объявили об ограничении работы заведений общепита. Правительство Севастополя приняло решение ограничить работу заведений общественного питания в регионе. Рестораторам настоятельно рекомендовали закрыть залы для посетителей, передает «Новый Севастополь».
Сегодня: В Крыму усилили меры по обеззараживанию сточных вод в регионах с обсерваторами. Меры по обеззараживанию сточных вод усилены по всему Крыму, особое внимание уделяется регионам, где расположены обсерваторы.
Сегодня: Власти Евпатории определили участки под размещение религиозных комплексов. Администрация Евпатории определила земельный участок под размещение мечети и синагогально-мемориального комплекса.
Вчера: Подъезды многоквартирных домов в Крыму начали обрабатывать дезинфекторами. Муниципалитеты крымских городов и районов приступили к дезинфекционной обработке подъездов в многоквартирных жилых домах.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/27/sevastopol-vydelit-45-mln-rublei-na-pokupku-masok-i-antiseptikov-129528/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму коронавирус подозревают у 2230 человек
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
10:17 Как скажется на бизнесе в Крыму запрет для иностранцев владеть землей
10:17 В Крыму три дня будут ловить «продезинфицированных» водителей
10:05 На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения
10:05 В Крыму коронавирус подозревают у 2230 человек
09:49 Коронавирус в Севастополе: в городе подтверждено пять случаев инфекции
09:40 Под Симферополем за 40 минут потушили ночной пожар
09:34 Половина заразившихся коронавирусом крымчан скрыли факт пребывания за границей
09:19 В администрации Ялты три новых замглавы