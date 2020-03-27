Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 марта

Использованы материалы: Новости Крыма
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27 марта 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 27 марта.
В Симферополе утром и днем - малооблачно, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 67 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 15, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.
В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 59 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 14, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.
В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 75 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.
В Феодосии в течения дня - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 69 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 11, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.
В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 69 процентов. Ветер восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.
В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 75 процентов. Ветер восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 13, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.
В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 73 процентов. Ветер восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 11, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.
В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 67 процентов. Ветер восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 9 градусов тепла. По городам: в Алупке - 8, в Евпатории - 8, в Керчи - 8, в Севастополе - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 7, в Сочи - 11, в Турции - 17, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 марта
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 26 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 4 до 12, ближайшей ночью от 6 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 48 до 78 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.
Среда, 25 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на среду 25 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 2 до 11, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 57 до 82 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.
Вторник, 24 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на вторник 24 марта. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 46 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 15 м/с.
Понедельник, 23 марта 2020: Холод и ураганный ветер: на Крым надвигается шторм. В течение трех суток в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра. На полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС РК.
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