Пожилых крымчан и хронических больных обязали сидеть дома ближайшую неделю

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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2020
Март 2020
27 марта 2020
Об этом вице-премьер республики Елена Романовская сообщила во время ежедневного доклада о ситуации в Республике Крым за прошедшие сутки.
— С 28 марта по 5 апреля обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к указу – это все хронические заболевания из зоны риска. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений органов власти, чье нахождение является критически важным для обеспечения их функционирования, — заявила Романовская.
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Сегодня: Новый медцентр под Симферополем обещают открыть в течение двух недель. Новый многопрофильный медицинский центр им. Семашко под Симферополем начнет работать в течение ближайших двух недель.
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Новый медцентр под Симферополем обещают открыть в течение двух недель
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