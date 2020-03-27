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Пожилых крымчан и хронических больных обязали сидеть дома ближайшую неделю

Пятница
27 марта 2020
17:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


В Крыму разработали ограничительные меры на следующую неделю, объявленную нерабочей.

Об этом вице-премьер республики Елена Романовская сообщила во время ежедневного доклада о ситуации в Республике Крым за прошедшие сутки.

— С 28 марта по 5 апреля обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к указу – это все хронические заболевания из зоны риска. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений органов власти, чье нахождение является критически важным для обеспечения их функционирования, — заявила Романовская.

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