Половина заразившихся коронавирусом крымчан скрыли факт пребывания за границей

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Почти половина крымчан, заразившихся коронавирусом, не сообщили о своем прибытии из-за границы.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Из 14 случаев зарегистрировано 7 очагов (инфекции) – это семейные очаги. Из них в трех случаях из семи очагов – они не заявлялись, и не были поставлены под наблюдение. Только при обращении за медпомощью первых случаев они были выявлены, и ближайшие контакты направлены под наблюдение», – сообщила Пеньковская.

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Кроме того, установлено, что одна семья не соблюдала режим самоизоляции, несмотря на выданные предписания. «В одном случае при эпидрасследовании установлено, что гражданами не соблюдался режим самоизоляции при наличии всех документов. Данную семью посещали лица на дому для оказания медицинских услуг. Сегодня все материалы будут переданы в МВД», – добавила она.

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