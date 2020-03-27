Под Симферополем за 40 минут потушили ночной пожар

Ночной пожар в селе Широкое (Симферопольский район) спасатели ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ликвидировали всего за 40 минут.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Ночью, в 02:07, на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о пожаре в селе Широкое (Симферопольский район). К месту происшествия немедленно выехало дежурное подразделение ПЧ 114 с. Новоандреевка ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 2-х человек и 1 единицы техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.

— По прибытии пожарные выяснили, что горит бытовой мусор в неэксплуатируемом одноэтажном строении, огонь перекинулся на кровлю. Обнаружив очаг, сотрудники чрезвычайных ведомств оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течение 40 минут. Площадь составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты,- сообщили в пресс-службе.

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