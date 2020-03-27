Первый зараженный коронавирусом в Крыму может попасть под уголовное дело

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Крымчане, заразившиеся коронавирусом и скрывшие факт пребывания за границей, могут попасть под уголовную ответственность.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов сегодня в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Мы сейчас выработаем позицию и как только по первому человеку, который сокрыл сведения о нахождении за границей, будет принято процессуальное решение, по всем остальным пойдет все автоматом. Практика будет сформирована, это все будет очень быстро. Чем быстрее, (прокурор Крыма Камшилов) Олег Анатольевич, примем такие решения, тем будет лучше», – сказал Аксенов.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в свою очередь сообщила, что половина зараженных коронавирусом крымчан скрыли информацию о пребывании за границей. Все материалы Роспотребнадзором будут переданы в правоохранительные органы.

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В Крыму на утро сегодняшнего дня количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 14, а включая Севастополь - до 19. Все новые заразившиеся прибыли из ОАЭ, они находились в круизах на двух лайнерах. Под наблюдением, по данным на 27 марта, находится 2 230 человек, 2 169 человек – под карантином дома.

По состоянию на 26 марта всего в России зафиксировано 840 случаев заражения новой инфекцией, 182 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве. По количеству зараженных вирусом, Крым находится на 10 месте в стране.

С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, создан оперативный штаб.

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