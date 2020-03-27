Отель в Севастополе закрыли на карантин после выявления коронавируса у постоялицы

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Севастопольскую гостиницу «Аквамарин», в которой проживала женщина с подтвержденным коронавирусом, закрыли на карантин.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя со ссылкой на и.о. губернатора Михаила Развожаева.

«Женщина, которая прибыла из Великобритании, проживала в отдельном корпусе – личных апартаментах отельного комплекса «Аквамарин». Это фактически отдельно стоящий жилой дом. Сейчас она находится в режиме изоляции в инфекционной больнице вместе с семьей. В настоящий момент мы установили, что за пределы комплекса она не выходила. В настоящий момент мы вводим на территории отельного комплекса «Аквамарин» карантинный режим», – сообщил Развожаев.

Все жители гостиницы будут находиться в режиме самоизоляции на ближайшие 14 дней. На территории комплекса проходит эпидемиологическое расследование. По данным главного санитарного врача по Севастополю, коронавирус у родных заразившихся не выявлен.

Как сообщил и.о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский, город для посещения закрывать не будут. «Сейчас звучат призывы в социальных сетях: «Закройте город!» От кого закрывать? От севастопольцев, которые возвращаются домой? Все подтвержденные случаи заболевания выявлены у севастопопольцев, которые не проявили сознательность и вовремя не сообщили о себе и пренебрегали правилами самоизоляции. В связи с этим мы принимаем дополнительные меры… На сегодняшний день оснований закрыть город нет», – заявил Краснокутский.

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Ранее сообщалось, что в Севастополе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Крыму на утро сегодняшнего дня количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 14. Все новые заразившиеся прибыли из ОАЭ, они находились в круизах на двух лайнерах. Под наблюдением, по данным на 27 марта, находится 2 230 человек, 2 169 человек – под карантином дома.

По состоянию на 27 марта всего в России зафиксировано 1 036 случаев заражения новой инфекцией, 196 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве. По количеству зараженных вирусом, Крым вместе с Севастополем находятся на пятом месте в стране.

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