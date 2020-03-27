Организаторы азартных игр в Крыму предстанут перед судом

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организаторов азартных игр, проводившихся в Симферополе и Бахчисарае.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«По версии следствия, организованная группа, состоящая из семи членов, в течении года, с мая 2018 года по февраль 2019 года, на территории Симферополя и Бахчисарая незаконно организовала и проводила азартные игры в залах виртуальных игровых автоматов, – сообщили в прокуратуре. – Доход от незаконной деятельности составил более 2,8 млн руб».

В надзорном ведомстве уточнили, что с целью организации азартных игр были арендованы нежилые помещения, где размещены 30 компьютеров с подключением к интернету и к игровым интернет-ресурсам.

В рамках уголовного дела прокуратурой республики заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых в доход государства денежных средств, приобретенных преступным путем.

Читайте: Севастопольский троллейбусный вандал получил два года тюрьмы

В отношении группы лиц выдвинуто обвинение по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенных организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Горячую линия по вопросам коронавируса переведут на линию 112. Для удобства людей в ближайшее время вопросы о коронавирусной инфекции можно будет задать по линии 112.

Сегодня : Первый зараженный коронавирусом в Крыму может попасть под уголовное дело. Крымчане, заразившиеся коронавирусом и скрывшие факт пребывания за границей, могут попасть под уголовную ответственность.

Вчера : Евпаториец задержан по подозрению в посредничестве во взятке на 5,5 млн рублей. Житель Евпатории задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве на 5,5 млн рублей.

Вчера : Компания в Крыму заплатит свыше 100 тысяч рублей за вырубку лоха. Суд оштрафовал компанию из Крыма за вырубку 29 деревьев породы лох серебристый.