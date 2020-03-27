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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Организаторы азартных игр в Крыму предстанут перед судом

Пятница
27 марта 2020
12:07

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организаторов азартных игр, проводившихся в Симферополе и Бахчисарае.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«По версии следствия, организованная группа, состоящая из семи членов, в течении года, с мая 2018 года по февраль 2019 года, на территории Симферополя и Бахчисарая незаконно организовала и проводила азартные игры в залах виртуальных игровых автоматов, – сообщили в прокуратуре. – Доход от незаконной деятельности составил более 2,8 млн руб».

В надзорном ведомстве уточнили, что с целью организации азартных игр были арендованы нежилые помещения, где размещены 30 компьютеров с подключением к интернету и к игровым интернет-ресурсам.

В рамках уголовного дела прокуратурой республики заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых в доход государства денежных средств, приобретенных преступным путем.

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В отношении группы лиц выдвинуто обвинение по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенных организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

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