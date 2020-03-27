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Новый медцентр под Симферополем обещают открыть в течение двух недель

Пятница
27 марта 2020
18:31

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Новый медцентр под Симферополем обещают открыть в течение двух недель

© Новости Крыма

Новый многопрофильный медицинский центр им. Семашко под Симферополем начнет работать в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Проработали вопрос по больнице Семашко. В течение двух недель мы готовы ее развернуть», – сказал Чемоданов.

По словам министра, главврач медцентра уже договорился о поставках в Крым медицинского кислорода. Также проведены переговоры с клининговыми компаниями по обслуживанию здания медицинского центра.

«Все эти вопросы проработаны, мы готовы», – отметил Чемоданов. 

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Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что новый медицинский центр имени Семашко под Симферополем будет запущен раньше запланированного срока специально для приема и лечения пациентов с COVID-19.

Ранее медицинский центр планировалось сдать в эксплуатацию в июле 2020 года. Новый медцентр рассчитан на 730 коек и 3,5 тысячи человек персонала. Общая стоимость проекта – порядка 10 миллиардов рублей.

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