Новый медцентр под Симферополем обещают открыть в течение двух недель

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020
© Новости Крыма
Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
«Проработали вопрос по больнице Семашко. В течение двух недель мы готовы ее развернуть», – сказал Чемоданов.
По словам министра, главврач медцентра уже договорился о поставках в Крым медицинского кислорода. Также проведены переговоры с клининговыми компаниями по обслуживанию здания медицинского центра.
«Все эти вопросы проработаны, мы готовы», – отметил Чемоданов.
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Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что новый медицинский центр имени Семашко под Симферополем будет запущен раньше запланированного срока специально для приема и лечения пациентов с COVID-19.
Ранее медицинский центр планировалось сдать в эксплуатацию в июле 2020 года. Новый медцентр рассчитан на 730 коек и 3,5 тысячи человек персонала. Общая стоимость проекта – порядка 10 миллиардов рублей.
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