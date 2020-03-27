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Власть -> Экология

На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения

Пятница
27 марта 2020
10:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения

© Новости Крыма

В селе Воинка Красноперекопского района зафиксирована дымка непонятного происхождения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал крымскотатарский активист Нариман Джелял.

По его словам, дымка наблюдалась накануне около 17:40 по местному времени. Местные жители никакого запаха не чувствовали.

«Судя по комментариям и увиденному мной по месту жительства, такая дымка или туман зафиксирован в разных местах Крыма. Где-то сообщают о горелом, химическом запахе. Знакомые говорят, что это не пыль, так как она оседала бы на поверхностях, чего нет», – написал Джелял.

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На данный момент отсутствует реакция соответствующих ведомств Крыма на эту информацию.

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Экология

На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения

На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения

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