На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Март 2020
27 марта 2020
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Об этом на своей странице в Фейсбуке написал крымскотатарский активист Нариман Джелял.
По его словам, дымка наблюдалась накануне около 17:40 по местному времени. Местные жители никакого запаха не чувствовали.
«Судя по комментариям и увиденному мной по месту жительства, такая дымка или туман зафиксирован в разных местах Крыма. Где-то сообщают о горелом, химическом запахе. Знакомые говорят, что это не пыль, так как она оседала бы на поверхностях, чего нет», – написал Джелял.
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На данный момент отсутствует реакция соответствующих ведомств Крыма на эту информацию.
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