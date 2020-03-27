На крымских автостанциях продлевают пропускной режим

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Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».

В рамках реализации требований законодательства по транспортной безопасности с 23 марта на автостанциях предприятия «Крымавтотранс» был введен пропускной режим. Принято решение продлить срок тестирования пропускного режима в связи с положительным результатом проводимых мероприятий на протяжении четырех дней.

Напоминаем, пропускной режим введен на автостанциях «Курортная» (г. Симферополь), «Судак» и на автовокзале «Евпатория». Во время пропускного режима допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов на отправляющиеся рейсы.

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Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам заранее приобретать билеты в кассах автостанции.

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