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На крымских автостанциях продлевают пропускной режим

Пятница
27 марта 2020
12:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».

В рамках реализации требований законодательства по транспортной безопасности с 23 марта на автостанциях предприятия «Крымавтотранс» был введен пропускной режим. Принято решение продлить срок тестирования пропускного режима в связи с положительным результатом проводимых мероприятий на протяжении четырех дней.

Напоминаем, пропускной режим введен на автостанциях «Курортная» (г. Симферополь), «Судак» и на автовокзале «Евпатория». Во время пропускного режима допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов на отправляющиеся рейсы.

Читайте: Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта

Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам заранее приобретать билеты в кассах автостанции.

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Сегодня: Власти разыскивают пассажиров автобусов Краснодар - Симферополь для обследования на коронавирус. Власти разыскивают пассажиров автобусов, ехавших 16 марта из Краснодара в Крым, для обследования на наличие коронавируса.

Сегодня: Крым отменяет льготный проезд в общественном транспорте. С 28 марта по 14 апреля в Республике Крым приостанавливается бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для пассажиров, на которых распространяются такие льготы.

Сегодня: В Крыму три дня будут ловить «продезинфицированных» водителей. В период с 27 по 29 марта симферопольская Госавтоинспекция проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

Вчера: Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта. Все регулярные и чартерные авиарейсы будут прекращены с полуночи 27 марта. Такое поручение российское правительство дало Росавиации.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/27/na-krymskih-avtostantsiyah-prodlevajut-propusknoi-rezhim-129542/

 
 

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