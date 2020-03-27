На крымских автостанциях продлевают пропускной режим

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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2020
Март 2020
27 марта 2020
В рамках реализации требований законодательства по транспортной безопасности с 23 марта на автостанциях предприятия «Крымавтотранс» был введен пропускной режим. Принято решение продлить срок тестирования пропускного режима в связи с положительным результатом проводимых мероприятий на протяжении четырех дней.
Напоминаем, пропускной режим введен на автостанциях «Курортная» (г. Симферополь), «Судак» и на автовокзале «Евпатория». Во время пропускного режима допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов на отправляющиеся рейсы.
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Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам заранее приобретать билеты в кассах автостанции.
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Сегодня: Власти разыскивают пассажиров автобусов Краснодар - Симферополь для обследования на коронавирус. Власти разыскивают пассажиров автобусов, ехавших 16 марта из Краснодара в Крым, для обследования на наличие коронавируса.
Сегодня: Крым отменяет льготный проезд в общественном транспорте. С 28 марта по 14 апреля в Республике Крым приостанавливается бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для пассажиров, на которых распространяются такие льготы.
Сегодня: В Крыму три дня будут ловить «продезинфицированных» водителей. В период с 27 по 29 марта симферопольская Госавтоинспекция проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.
Вчера: Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта. Все регулярные и чартерные авиарейсы будут прекращены с полуночи 27 марта. Такое поручение российское правительство дало Росавиации.
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