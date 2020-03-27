Минпросвещения России перенесло госэкзамены на июнь из-за коронавируса

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Сроки проведение Единого государственного экзамена для 11-классников и Основного государственного экзамена для 9-классников перенесены на июнь.

Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения России со ссылкой на министра Сергея Кравцова.

«В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9 классов – с 9 июня. Соответственно, сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», – сказал Кравцов.

Он отметил, что решение о возобновлении работы образовательных учреждений будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки. «Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, мы примем решение исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время и всю информацию направим в регионы уже к середине следующей недели», – добавил министр.

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Ранее сегодня глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил крымчан оказать содействие в предотвращении распространения коронавируса и оставаться дома ради здоровья своих близких.

В Крыму на утро сегодняшнего дня количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 14. Все новые заразившиеся прибыли из ОАЭ, они находились в круизах на двух лайнерах. Под наблюдением, по данным на 27 марта, находится 2 230 человек, 2 169 человек – под карантином дома.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Несовершеннолетним в Крыму запретят находиться в общественных местах. МВД по Крыму предложило запретить нахождение несовершеннолетних в местах массового скопления людей.

Среда, 25 марта 2020 : Минобразования Крыма предлагает учителям надиктовывать уроки по телефону. В сельской местности возникли сложности с переходом школьников на дистанционное обучение, которое с 30 марта внедряется во всех школах Крыма.

Среда, 25 марта 2020 : В Крыму на карантин по ОРВИ закрыто шесть детсадов и 16 групп. Учебное заведение закрывается на карантин, если 20% детей в группе или в детсаду болеют ОРВИ.

Вторник, 24 марта 2020 : В Крыму интернет стали измерять в мегапикселях. Крым оказался не готов к переходу на дистанционное обучение.