Крымский адвокат подозревается в покушении на мошенничество на 450 тысяч рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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27 марта 2020
Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Республики Крым, подозреваемого в покушении на мошенничество в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ)», – сообщила Постнова.
По данным следствия, подозреваемый получил 450 тысяч рублей от посредника. Деньги должны были пойти на взятку сотрудникам правоохранительных органов с целью снижения ответственности за совершенное местным жителем преступления. Однако адвокат не имел возможности повлиять на работу правоохранителей и не намеревался этого делать.
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«Довести свой преступный умысел до конца и распорядиться полученными деньгами в личных целях он не смог, поскольку после получения был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю», – добавила официальный представитель управления СК.
Следователи готовятся выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
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