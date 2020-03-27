Крым отменяет льготный проезд в общественном транспорте

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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27 марта 2020
Об этом заявила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
«С 28 марта по 14 апреля приостанавливается действие льготного проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном и междугородном сообщении для льготных категорий граждан», – сказала Романовская.
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Глава республики Сергей Аксенов отметил, что данная мера в первую очередь направлена на то, чтобы уберечь здоровье пенсионеров.
«Люди разъяснений просто не слышат, они подвергают опасности себя и своих родных и близких. Данная мера не направлена на то, чтобы нанести вред крымчанам. Но как мера предупреждения распространения инфекции, считаю, что она эффективна», – заявил он.
Аксенов также поручил разработать меры поддержки перевозчиков, которые понесут убытки вследствие введения ограничительных мер.
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Сегодня: На крымских автостанциях продлевают пропускной режим. Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».
Сегодня: Власти разыскивают пассажиров автобусов Краснодар - Симферополь для обследования на коронавирус. Власти разыскивают пассажиров автобусов, ехавших 16 марта из Краснодара в Крым, для обследования на наличие коронавируса.
Сегодня: В Крыму три дня будут ловить «продезинфицированных» водителей. В период с 27 по 29 марта симферопольская Госавтоинспекция проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.
Вчера: Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта. Все регулярные и чартерные авиарейсы будут прекращены с полуночи 27 марта. Такое поручение российское правительство дало Росавиации.
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