Крым отменяет льготный проезд в общественном транспорте

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: На крымских автостанциях продлевают пропускной режим Горячую линия по вопросам коронавируса переведут на линию 112 Первый зараженный коронавирусом в Крыму может попасть под уголовное дело Власти разыскивают пассажиров автобусов Краснодар - Симферополь для обследования на коронавирус Крым на карантине и без туристов: закрывается все

С 28 марта по 14 апреля в Республике Крым приостанавливается бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для пассажиров, на которых распространяются такие льготы.

Об этом заявила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«С 28 марта по 14 апреля приостанавливается действие льготного проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном и междугородном сообщении для льготных категорий граждан», – сказала Романовская.

Читайте: Рейс Анапа - Керчь продлят до Феодосии

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что данная мера в первую очередь направлена на то, чтобы уберечь здоровье пенсионеров.

«Люди разъяснений просто не слышат, они подвергают опасности себя и своих родных и близких. Данная мера не направлена на то, чтобы нанести вред крымчанам. Но как мера предупреждения распространения инфекции, считаю, что она эффективна», – заявил он.

Аксенов также поручил разработать меры поддержки перевозчиков, которые понесут убытки вследствие введения ограничительных мер.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : На крымских автостанциях продлевают пропускной режим. Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».

Сегодня : Власти разыскивают пассажиров автобусов Краснодар - Симферополь для обследования на коронавирус. Власти разыскивают пассажиров автобусов, ехавших 16 марта из Краснодара в Крым, для обследования на наличие коронавируса.

Сегодня : В Крыму три дня будут ловить «продезинфицированных» водителей. В период с 27 по 29 марта симферопольская Госавтоинспекция проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

Вчера : Россия ограничивает все международное авиасообщение с 27 марта. Все регулярные и чартерные авиарейсы будут прекращены с полуночи 27 марта. Такое поручение российское правительство дало Росавиации.