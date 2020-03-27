Крым на карантине и без туристов: закрывается все

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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2020
Март 2020
27 марта 2020
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Об этом вице-премьер республики Елена Романовская сообщила во время ежедневного доклада о ситуации в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Подготовлен Указ, сейчас еще дополнительные правки с учетом поручений Председателя Правительства Российской Федерации вносятся. Хочу проинформировать граждан о новых ограничениях, которые будут работать. Во-первых, рекомендации будут по контролю несовершеннолетних без сопровождения родителей в местах массового пребывания граждан. Рекомендации воздержаться от посещения религиозных объектов и ограничить поездки. Временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 лет. Уточняется приостановление действия ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров, спа-центров, фитнес-центров, тренажерных залов, спортивных комплексов и сооружений, иных развлекательно-досуговых заведений. Повторю, что введен запрет на курение кальянов, — подчеркнула Романовская.
Также приостановлено проведение досуговых, зрелищных, выставочных мероприятий с очным присутствием граждан.
— Приостановлена с 28 марта по 5 апреля 2020 года работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Но прошу обратить внимание всех предприятий, занимающихся доставкой на дом продуктов, принять меры безопасности и предосторожности. Приостановлена работа объектов розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости – к указу будут приложены товары первой необходимости; продажа товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, — заявила вице-премьер.
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Также на карантин уходят салоны красоты, массажные салоны, солярии, бани, сауны и иные объекты, оказывающие подобные услуги. Не будут работать кружки, секции, библиотеки. Ограничивается оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи.
Полный текст Указа будет опубликован на портале правительства Крыма в течение дня.
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