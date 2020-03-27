Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: На крымских автостанциях продлевают пропускной режим Горячую линия по вопросам коронавируса переведут на линию 112 Первый зараженный коронавирусом в Крыму может попасть под уголовное дело Власти разыскивают пассажиров автобусов Краснодар - Симферополь для обследования на коронавирус Крым отменяет льготный проезд в общественном транспорте

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Пятница
27 марта 2020
10:23

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020


Крым на карантине и без туристов: закрывается все

© Новости Крыма

В Крыму разработали ограничительные меры на следующую неделю, объявленную нерабочей.

Об этом вице-премьер республики Елена Романовская сообщила во время ежедневного доклада о ситуации в Республике Крым за прошедшие сутки.

 — Подготовлен Указ, сейчас еще дополнительные правки с учетом поручений Председателя Правительства Российской Федерации вносятся. Хочу проинформировать граждан о новых ограничениях, которые будут работать. Во-первых, рекомендации будут по контролю несовершеннолетних без сопровождения родителей в местах массового пребывания граждан. Рекомендации воздержаться от посещения религиозных объектов и ограничить поездки. Временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 лет. Уточняется приостановление действия ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров, спа-центров, фитнес-центров, тренажерных залов, спортивных комплексов и сооружений, иных развлекательно-досуговых заведений. Повторю, что введен запрет на курение кальянов, — подчеркнула Романовская.

Также приостановлено проведение досуговых, зрелищных, выставочных мероприятий с очным присутствием граждан.

— Приостановлена с 28 марта по 5 апреля 2020 года работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Но прошу обратить внимание всех предприятий, занимающихся доставкой на дом продуктов, принять меры безопасности и предосторожности. Приостановлена работа объектов розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости – к указу будут приложены товары первой необходимости; продажа товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, — заявила вице-премьер.

Читайте: Власти России решили закрыть Крым от туристов

Также на карантин уходят салоны красоты, массажные салоны, солярии, бани, сауны и иные объекты, оказывающие подобные услуги. Не будут работать кружки, секции, библиотеки. Ограничивается оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи.

Полный текст Указа будет опубликован на портале правительства Крыма в течение дня. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти России решили закрыть Крым от туристов. Правительство России поручилj временно приостановить работу мест размещения, расположенные в курортах федерального, регионального и местного значения из-за угрозы распространения коронавируса.

Среда, 25 марта 2020: Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал туроператоров не предпринимать никаких специальных мер по увеличению туристического потока в Крым в апреле в связи с угрозой распространения коронавируса.

Среда, 25 марта 2020: Турфорум в Ялте переносится из-за угрозы коронавируса. Из-за распространения коронавирусной инфекции переносится 10-й туристический форум «Открытый Крым», который в этом году планировали провести в апреле в Ялте.

Вторник, 24 марта 2020: В Крыму телеведущего Соловьева назвали «туристом-хамом». Российский телеведущий Владимир Соловьев, который раскритиковал условия отдыха в Крыму, представляет собой вариант туриста-хама, считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/27/krym-na-karantine-i-bez-turistov-zakryvaetsya-vse-129566/

 
 

Курортный бизнес

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым

Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым

В Крыму телеведущего Соловьева назвали «туристом-хамом»

В Крыму телеведущего Соловьева назвали «туристом-хамом»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.