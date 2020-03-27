Коронавирус в Севастополе: в городе подтверждено пять случаев инфекции

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2020
Март 2020
27 марта 2020
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По его словам, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок - Франции, Великобритании и стран Юго-Восточной Азии.
«В Севастополе подтверждено пять случаев новой коронавирусной инфекции. Заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии», – говорится в сообщении.
Все заразившиеся – госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное, о своем возвращении из-за границы они не сообщили.
«Пациенты получают необходимое лечение в городской инфекционной больнице. Госпитализированы с соблюдением всех норм инфекционной безопасности в отдельные боксы. Диагноз подтвержден по результатам лабораторных исследований. Состояние заболевших медики оценивают удовлетворительно, течение заболевания бессимптомное. К сожалению, эти люди не сообщили о себе и их выявили работники штаба», – сообщил и.о. губернатора города Михаил Развожаев.
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До сих пор в Севастополе не было инфицированных коронавирусом.
Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на территории Крыма (включая Севастополь) составило 19.
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