Какой сегодня праздник 27 марта

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Сегодня, 27 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День войск национальной гвардии РФ (День внутренних войск МВД)

Фото glavnoe.ua

27 марта свой профессиональный праздник – День войск национальной гвардии Российской Федерации – отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России. Он был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года, в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Традиционно 27 марта состоятся праздничные мероприятия. Пройдут концерты, встречи ветеранов, церемонии вручения государственных наград отличившимся военнослужащим, праздничные спортивные мероприятия. Всегда в такие дни нельзя обойтись и без памятных мероприятий, минуты молчания, возложения венков к мемориалам и могилам бойцов, отдавших свои жизни во имя мирной жизни простых граждан.

Международный день виски (International Whiskey Day)

Фото pixabay.com

Ежегодно 27 марта любители виски по всему миру отмечают неофициальный Международный день виски. Этот праздник учредили в 2009 году в честь дня рождения Майкла Джеймса Джексона, британского автора основополагающих работ о виски.

Празднование Международного дня виски не координируется какой-либо организацией, праздничные мероприятия проводятся на местах по инициативе любителей виски. Они посвящены абсолютно всем видам этого напитка: шотландскому, ирландскому, американскому (больше известному как бурбон) и даже японскому.

К слову, в общей сложности в мире сегодня насчитывается более 5000 видов только односолодового виски, а сколько есть бочковых и купажированных вариантов — и не счесть. Лидером по производству и потреблению виски в целом считается, что для многих неожиданно, Индия, однако если говорить об односолодовом виски, то 90% такого напитка изготавливается в Шотландии.

Федор Скотник (Венедиктов день)

Святой Венедикт Нурсийский был родоначальником западного монашеского движения, автором одного из важнейших уставов латинской традиции. В православной традиции почитается как преподобный.

Также сегодня, 27 марта, отмечают такие праздники:

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- Международный день театра (World Theatre Day)

- День нефролога

- День памяти преподобного Венедикта Нурсийского

- День инженерно-аэродромной службы ВС Украины

- День летающих свинок

- День гусиной кожи

- День виагры (Viagra Day) в США

- День победы в Анголе

- День театрального искусства в Иране

- День вооруженных сил Мьянмы

- День испанской паэльи (National Spanish Paella Day) в США

Сегодня именины празднуют: Феодосий, Михаил, Венедикт, Евсхимон, Ростислав, Феогност, Фронтина.

Что происходило 27 марта в прошлые годы

1512 - Испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду.

1793 - Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.

1836 - В штате Огайо открыт первый храм мормонов.

1855 - В США запатентован керосин.

1878 - Русский крестьянин Ф. Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им «вагон с нескончаемыми рейками» (первый в мире гусеничный трактор).

1940 - югославский принц Павел был свергнут с помощью анти-фашистского военного переворота;

1943 - Совнарком Украины принял постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко.

1952 - За пропуски занятий из Уральского политехнического института отчислен студент Борис Ельцин.

1966 - пес по кличке Пиклз и его хозяин Дэвид Корбетт стали героями дня в Англии, найдя на полянке одного из Лондонских парков вкарадену неделю назад «Золотую богиню»статуэтку богини победы Нике, что вручалась лучшей футбольной команде мира.

1977 - На Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. Погибло 583 человека.

1990 - В Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

1998 - В штате Индиана (США) замечено несколько групп НЛО.

1998 - НАТО объявила о начале тренировок албанских пограничников для охраны границы с Югославией.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 марта. Какие праздники будут завтра?

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