Как скажется на бизнесе в Крыму запрет для иностранцев владеть землей

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Президент России Владимир Путин подписал изменения указ №26 от 9 января 2011 года, согласно которым иностранцам, зарубежным организациям и лицам без гражданства запрещено иметь в собственности землю в Республике Крым и Севастополе.

Поскольку 19 крымских муниципалитетов и восемь севастопольских стали приграничными территориями. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Под действие указа попадает земля, в основном, граждан Украины на полуострове, и они теперь могут утратить право собственности на это имущество. В такой ситуации властям стоило бы найти компромисс между интересами государства и человека, считает экс-сотрудник одной из спецслужб.

По его мнению, федеральные власти должны были спрогнозировать ситуацию, в которой граждане Украины будут компенсировать свои потери через решения международных судебных инстанций, которые через три-четыре года встанут на сторону потерпевших, — и эта нагрузка прямо или косвенно ляжет либо на бюджет РФ, либо — в случае отказа Москвы от добровольного возмещения ущерба — на собственность РФ за границей.

С учетом срока действия в РФ указа №26 сложившаяся правоприменительная практика, а также разъяснения по вопросам применения этого указа позволяют прогнозировать последствия, которые повлекут изменения в указ. А именно — применение к правоотношениям статьи 238 Гражданского кодекса РФ о прекращении права собственности на имущество лица, которое не может ему принадлежать, сказал юрист Дарьян Панин из компании «Прецедент Консалтинг».

«То есть иностранцы, зарубежные организации и лица без гражданства, владеющие на праве собственности землей в Республике Крым и Севастополе, будут обязаны провести отчуждение своих участков иным лицам», — пояснил Панин.

Государство будет ждать таких действий в течение одного года с момента возникновения права собственности на такие участки, а по ранее приобретенным — с даты опубликования указа. В противном случае земля в судебном порядке подлежит принудительной продаже или передаче в государственную или муниципальную собственность (с возмещением собственникам стоимости земли, определяемой судом), уточнил юрист. При этом сделки, направленные на приобретение иностранными лицами и лицами без гражданства права собственности на участки после даты указа, не будут соответствовать закону, отметил Дарьян Панин.

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«Таким образом, с 20 марта 2020 года земельные участки, расположенные на территории указанных в указе районов Республики Крым и Севастополя, не могут приобретать иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица. А иностранные лица, право собственности которых на земельные участки возникло до 20 марта 2020 года, по общему правилу обязаны до 20 марта 2021 года произвести его отчуждение, либо принять на себя риск принудительной реализации земельного участка в судебном порядке», — констатировал юрист.

Учитывая количество иностранных граждан и юрлиц на Крымском полуострове, а также не завершившуюся регистрацию ранее возникших прав на землю в этих регионах, внесенные в указ №26 изменения приобретают особую актуальность и неоднозначность, а также вызывают обоснованные опасения, отметил представитель юридической компании «Прецедент Консалтинг».

Дарьян Панин привел такие сведения: согласно данным Крымстата за 2018 год, в Республике Крым осуществляли свою деятельность 2 504 иностранных юрлица и юрлица с иностранным участием; учитывая специфику деятельности региона, 14,5% этих предприятий осуществляли деятельность в области операций с недвижимым имуществом. Из публикаций о деятельности ФНС можно предположить также количество иностранцев-физических лиц — около 30 тысяч.

«Логично предположить, что одними из первых негативных последствий, связанных с внесенными изменениями, станет правовая неопределенность дальнейшей деятельности иностранных юридических лиц на полуострове. Такие требования точно не привлекут иностранных инвесторов. Бизнесу потребуется принять решение: либо создавать новые компании в российском правовом поле, теряя принадлежащие иностранному юридическому лицу преимущества и неся непредвиденные расходы на смену собственника земельного участка, либо прекращать деятельность, связанную с обладанием земельными участками на территории полуострова.

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