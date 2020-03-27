Горячую линия по вопросам коронавируса переведут на линию 112

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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27 марта 2020
Об этом министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Вчера было очень много сообщений по поводу неисправности нашей горячей линии. Это был технический вопрос. У нас в колл-центре работает пять человек, сегодня пригласили еще троих. Наши медицинские училища на дистанционном обучении, поэтому троих выпускниц нам предоставили в помощь, — сказал Чемоданов.
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Министр здравоохранения РК добавил, что для удобства горячую линию по вопросам коронавируса переведут на номер 112. Этот вопрос уже согласован с единой диспетчерской службой.
После обеда уже запустим, максимум завтра утром мы будем на линии 112, — отметил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
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