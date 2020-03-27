Аксенов пообещал гонять глав администраций «шатающихся по Совмину»

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Минпросвещения России перенесло госэкзамены на июнь из-за коронавируса Жители Севастополя просят власти закрыть город Максимальный штраф за нарушение карантина может составить миллион В Крыму пообещали запустить лабораторию по выявлению коронавируса Отель в Севастополе закрыли на карантин после выявления коронавируса у постоялицы
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Март 2020
27 марта 2020
Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
«Позавчера тут ряд глав администраций встретили в Совмине. Чего тут шатаетесь? Чем занимаетесь? Чего вам сюда было приезжать? Главное припереться сюда, походить по кабинетам, кого-то найти и поговорить. А то, что человек является потенциальным источником инфекции… Ветер в голове», - сказал Сергей Аксенов.
По его словам, если не принять жестких мер, то «штаб будет работать еще долго».
Читайте: В администрации Ялты три новых замглавы
«Если поймаю, то прямо в коридоре будут спрашивать, чем они тут в Совмине занимаются. В какой кабинет, кто вызывал? И это касается не только Совмина, но и администраций и всех органов власти. Период будет жесткий, но при жесткости – короткий. Если будем тут размазывать, то будет еще в сентябре тут собираться, а то и перед новым годом. Я сторонник жестких и коротких мер», - подчеркнул Сергей Аксенов.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В администрации Ялты три новых замглавы. Кадровые изменения произошли в составе руководства муниципалитета Ялты.
Вчера: Власти вернули домой застрявшую в Марокко пожилую крымчанку. Власти вернули в Крым пожилую местную, застрявшую в Марокко из-за ситуации с коронавирусом.
Вчера: Аксенов объявил четыре дополнительных выходных в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о дополнительных выходных днях в связи с религиозными праздниками.
Вчера: Аксенов поручил отправить почти всех чиновников работать удаленно. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отправить по домам всех республиканских чиновников, кто может работать удаленно.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/27/aksenov-poobeshal-gonyat-glav-administratsii-shatajushihsya-po-sovminu-129564/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:53 Аксенов пообещал гонять глав администраций «шатающихся по Совмину»
15:22 Минпросвещения России перенесло госэкзамены на июнь из-за коронавируса
14:49 Жители Севастополя просят власти закрыть город
14:39 Максимальный штраф за нарушение карантина может составить миллион
14:05 В Крыму пообещали запустить лабораторию по выявлению коронавируса
13:52 Отель в Севастополе закрыли на карантин после выявления коронавируса у постоялицы
13:25 В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем
12:59 США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму