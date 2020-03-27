Аксенов пообещал гонять глав администраций «шатающихся по Совмину»

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что будет выгонять из здания Совета Министров глав администраций «праздно шатающихся по кабинетам».

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Позавчера тут ряд глав администраций встретили в Совмине. Чего тут шатаетесь? Чем занимаетесь? Чего вам сюда было приезжать? Главное припереться сюда, походить по кабинетам, кого-то найти и поговорить. А то, что человек является потенциальным источником инфекции… Ветер в голове», - сказал Сергей Аксенов.

По его словам, если не принять жестких мер, то «штаб будет работать еще долго».

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«Если поймаю, то прямо в коридоре будут спрашивать, чем они тут в Совмине занимаются. В какой кабинет, кто вызывал? И это касается не только Совмина, но и администраций и всех органов власти. Период будет жесткий, но при жесткости – короткий. Если будем тут размазывать, то будет еще в сентябре тут собираться, а то и перед новым годом. Я сторонник жестких и коротких мер», - подчеркнул Сергей Аксенов.

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