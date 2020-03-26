Захарченко, Чуркина и Лужкова. В Симферополе появились новые улицы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020
© ТАСС
По решению, принятому 26 марта, в городе появились улицы, названные такими именами: бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко, убитого посла России в Турции Андрея Карлова, бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина, покойного ректора Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Николая Багрова, мастерицы художественной вышивки Веры Роик.
Согласно документу, в Симферополе также появились улицы с именами российского ученого Николая Данилевского, российского писателя Константина Симонова, основателя «Русской общины Крыма» Владимира Терехова. В городе также появился проспект полководца Александра Суворова.
Читайте: Развитие Балаклавы может споткнуться о братскую могилу
Улицы Чуркина, Захарченко, Карлова, Багрова, Святителя Гурия и проспект Суворова расположены в микрорайоне Крымская роза.
Улицы советского писателя Анатолия Домбровского, российского писателя Александра Куприна, Симонова и Роик – в районе улиц Луговой и Совхозной. Улицы Данилевского и Терехова находятся в районе улиц Раснецова и Полины Осипенко.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымский астроном рассказал, что происходит с открытой им кометой. Крымский астроном Геннадий Борисов усомнился в заявлении ученых о разрушении ядра межзвездной кометы, названной его именем.
Вчера: Развитие Балаклавы может споткнуться о братскую могилу. На площадке, которую Балаклавское рудоуправление подготовило для передачи властям Севастополя, пожелавших строить там гостиницу и торгово-развлекательный центр, находится братская могила пограничников, погибших в боях за Севастополь, и небольшой памятник.
Вторник, 24 марта 2020: В Керчи хотят построить терминал по перевалке нефтепродуктов. В Керчи планируют реализовать инвестиционный проект единого портового терминального комплекса по перевалке светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа.
Понедельник, 23 марта 2020: В Севастополе передвинут музей из-за ценной археологической находки. Последнее открытие, сделанное во время строительства нового музея на мысе Хрустальный, оказалось фрагментом береговой батареи времен Крымской войны.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/zaharchenko-churkina-i-luzhkova-v-simferopole-poyavilis-novye-ulitsy-129529/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
17:27 Аксенов объявил четыре дополнительных выходных в Крыму
17:10 Медики рассказали, почему семья из Алушты проходит карантин в Феодосии
17:02 В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом
16:40 В Крыму заканчиваются макароны
16:12 В Крыму жалуются на дефицит бесконтактных термометров
15:44 Студенты помогут Крыму бороться с коронавирусом
15:29 Захарченко, Чуркина и Лужкова. В Симферополе появились новые улицы
15:23 Подъезды многоквартирных домов в Крыму начали обрабатывать дезинфекторами