Захарченко, Чуркина и Лужкова. В Симферополе появились новые улицы

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Симферопольский горсовет присвоил названия 29 новым улицам города.

По решению, принятому 26 марта, в городе появились улицы, названные такими именами: бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко, убитого посла России в Турции Андрея Карлова, бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина, покойного ректора Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Николая Багров​а, мастерицы художественной вышивки Веры Роик​.

Согласно документу, в Симферополе также появились улицы с именами российского ученого Николая Данилевского, российского писателя Константина Симонова, основателя «Русской общины Крыма» Владимира Терехова. В городе также появился проспект полководца Александра Суворова.

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Улицы Чуркина, Захарченко, Карлова, Багрова, Святителя Гурия и проспект Суворова расположены в микрорайоне Крымская роза.

Улицы советского писателя Анатолия Домбровского, российского писателя Александра Куприна, Симонова и Роик – в районе улиц Луговой и Совхозной. Улицы Данилевского и Терехова находятся в районе улиц Раснецова и Полины Осипенко.

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