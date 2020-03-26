Власти вернули домой застрявшую в Марокко пожилую крымчанку

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Власти вернули в Крым пожилую местную, застрявшую в Марокко из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба минкурортов республики.

«При содействии минкурортов РК одна крымчанка уже возвращена из Марокко и помещена на карантин», – говорится в сообщении.

73-летняя крымчанка несколько дней не могла покинуть африканскую страну из-за закрытия границ и отмены рейсов. Ее намеревались эвакуировать вместе с остальными гражданами России, которые там находились.

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По данным на 21 марта, за границей находились 33 жителя Крыма.

В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 523 жителя Крыма: 1 467 человека – под карантином дома.

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