Власти вернули домой застрявшую в Марокко пожилую крымчанку

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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2020
Март 2020
26 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба минкурортов республики.
«При содействии минкурортов РК одна крымчанка уже возвращена из Марокко и помещена на карантин», – говорится в сообщении.
73-летняя крымчанка несколько дней не могла покинуть африканскую страну из-за закрытия границ и отмены рейсов. Ее намеревались эвакуировать вместе с остальными гражданами России, которые там находились.
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По данным на 21 марта, за границей находились 33 жителя Крыма.
В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 1 523 жителя Крыма: 1 467 человека – под карантином дома.
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