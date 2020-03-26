Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Криминал

В Ялте задержали похитителя телевизоров

Четверг
26 марта 2020
08:36

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020


В Ялте оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирной краже, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В полицию обратился житель города Ялта, который сообщил о том, что из его квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного дома, были похищены два телевизора общей стоимостью около 50 тыс. руб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего, а также личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался местный житель, ранее уже судимый за кражу.

Мужчина проник в жилое помещение путем повреждения пластикового окна, похитил чужое имущество, а затем скрылся. Подозреваемый признался в содеянном, пояснив полицейским, что похищенную технику продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Читайте: В Алуште задержали подозреваемого в разбое

Отделом дознания отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Согласно санкции статьи, подозреваемому может грозить максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Керчанка нашла карту с пинкодом, теперь ей грозит шесть лет за кражу. Керчанка предстанет перед судом за кражу денежных средств с утерянной гражданкой банковской карты.

Вторник, 24 марта 2020: Полицейские задержали в Ялте двух угонщиков. Двое мужчин, разыскиваемых за угон автомобилей в Севастополе, задержаны полицейскими в Ялте.

Суббота, 21 марта 2020: Пойман серийный вор, обокравший аэропорт Симферополь на две тележки. Правоохранители задержали серийного вора, орудовавшего в аэропорту Симферополя.

Суббота, 21 марта 2020: В Симферополе бывший «зэк» едва не зарезал собутыльника. Сотрудники полиции в Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/26/v-yalte-zaderzhali-pohititelya-televizorov-129482/

 
 

Криминал

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

В Крыму вор помыл после кражи пол

В Крыму вор помыл после кражи пол

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.