В Ялте задержали похитителя телевизоров

В Ялте оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирной краже, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В полицию обратился житель города Ялта, который сообщил о том, что из его квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного дома, были похищены два телевизора общей стоимостью около 50 тыс. руб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего, а также личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался местный житель, ранее уже судимый за кражу.

Мужчина проник в жилое помещение путем повреждения пластикового окна, похитил чужое имущество, а затем скрылся. Подозреваемый признался в содеянном, пояснив полицейским, что похищенную технику продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

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Отделом дознания отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Согласно санкции статьи, подозреваемому может грозить максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

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