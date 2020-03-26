В Ялте задержали похитителя телевизоров

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Март 2020
26 марта 2020
В полицию обратился житель города Ялта, который сообщил о том, что из его квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного дома, были похищены два телевизора общей стоимостью около 50 тыс. руб.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего, а также личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался местный житель, ранее уже судимый за кражу.
Мужчина проник в жилое помещение путем повреждения пластикового окна, похитил чужое имущество, а затем скрылся. Подозреваемый признался в содеянном, пояснив полицейским, что похищенную технику продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
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Отделом дознания отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Согласно санкции статьи, подозреваемому может грозить максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.
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